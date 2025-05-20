20 мая 2025

Пентагон: военные США видели российское кинетическое оружие в космосе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пентагоне заявляют о новом виде оружия России
В Пентагоне заявляют о новом виде оружия России Фото:

Сотрудники Пентагона наблюдали российское кинетическое оружие в космосе. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен.

«В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые возможности на орбите», — заявил Салтцмен на слушаниях в Сенате Конгресса США. По его словам, российские военные якобы «выпустили то, что можно считать кинетическим оружием», и американские военные видели применение такого оружия на орбите. Генерал отметил, что подобные технологии могут быть использованы против американских спутников.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отмечал нецелесообразность появления подобного оружия на орбите, указывая на достаточность существующих систем доставки. По словам Рябкова, все решения в этой сфере принимаются с учетом военной и военно-технической целесообразности, без произвольных шагов.

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Сотрудники Пентагона наблюдали российское кинетическое оружие в космосе. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен. «В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые возможности на орбите», — заявил Салтцмен на слушаниях в Сенате Конгресса США. По его словам, российские военные якобы «выпустили то, что можно считать кинетическим оружием», и американские военные видели применение такого оружия на орбите. Генерал отметил, что подобные технологии могут быть использованы против американских спутников. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отмечал нецелесообразность появления подобного оружия на орбите, указывая на достаточность существующих систем доставки. По словам Рябкова, все решения в этой сфере принимаются с учетом военной и военно-технической целесообразности, без произвольных шагов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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