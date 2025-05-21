В многоэтажке Ставрополя прогремел взрыв, снесен целый этаж

В центре Ставрополя прогремел взрыв
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Взрыв прогремел в многоэтажке Ставрополя
Взрыв прогремел в многоэтажке Ставрополя Фото:

В одной из многоэтажек Ставрополя утром прогремел взрыв. Взрыв полностью разрушен один из этажей здания и повреждены припаркованные рядом автомобили.

«Взрыв прогремел в одной из многоэтажек Ставрополя», — сообщил telegram-канал «ЧП Ставрополя». На месте происшествия разбросаны кирпичи и осколки, слышен вой сирен экстренных служб, при этом о пострадавших на данный момент ничего не известно.

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В одной из многоэтажек Ставрополя утром прогремел взрыв. Взрыв полностью разрушен один из этажей здания и повреждены припаркованные рядом автомобили. «Взрыв прогремел в одной из многоэтажек Ставрополя», — сообщил telegram-канал «ЧП Ставрополя». На месте происшествия разбросаны кирпичи и осколки, слышен вой сирен экстренных служб, при этом о пострадавших на данный момент ничего не известно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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