В многоэтажке Ставрополя прогремел взрыв, снесен целый этаж

Взрыв прогремел в многоэтажке Ставрополя
В одной из многоэтажек Ставрополя утром прогремел взрыв. Взрыв полностью разрушен один из этажей здания и повреждены припаркованные рядом автомобили.
«Взрыв прогремел в одной из многоэтажек Ставрополя», — сообщил telegram-канал «ЧП Ставрополя». На месте происшествия разбросаны кирпичи и осколки, слышен вой сирен экстренных служб, при этом о пострадавших на данный момент ничего не известно.
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