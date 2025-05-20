В Югре врачи детской окружной больницы успешно извлекли зубную щетку из организма ребенка. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
«Бригада профессионалов детской окружной больницы час извлекала из организма пациента зубную щетку», — сообщили в больнице. Операция проводилась около часа и завершилась благополучно.
После проведения эзофагогастродуоденоскопии ребенок был переведен в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения. По информации медучреждения, спустя некоторое время пациент был выписан домой, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее URA.RU сообщало, что в окружной клинической больнице Сургута 51-летнему пациенту спасли жизнь. С помощью высокотехнологичного метода ему удалили тромб, нарушавший кровоток в главной легочной артерии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!