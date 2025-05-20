20 мая 2025

В ХМАО ребенок проглотил зубную щетку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция в ХМАО по извлечению зубной щетки из живота ребенка длилась час
Операция в ХМАО по извлечению зубной щетки из живота ребенка длилась час Фото:

В Югре врачи детской окружной больницы успешно извлекли зубную щетку из организма ребенка. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

«Бригада профессионалов детской окружной больницы час извлекала из организма пациента зубную щетку», — сообщили в больнице. Операция проводилась около часа и завершилась благополучно.

Зубную щетку из живота ребенка врачи ХМАО успешно удалили
Зубную щетку из живота ребенка врачи ХМАО успешно удалили
Фото:

После проведения эзофагогастродуоденоскопии ребенок был переведен в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения. По информации медучреждения, спустя некоторое время пациент был выписан домой, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее URA.RU сообщало, что в окружной клинической больнице Сургута 51-летнему пациенту спасли жизнь. С помощью высокотехнологичного метода ему удалили тромб, нарушавший кровоток в главной легочной артерии.

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В Югре врачи детской окружной больницы успешно извлекли зубную щетку из организма ребенка. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения. «Бригада профессионалов детской окружной больницы час извлекала из организма пациента зубную щетку», — сообщили в больнице. Операция проводилась около часа и завершилась благополучно. После проведения эзофагогастродуоденоскопии ребенок был переведен в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения. По информации медучреждения, спустя некоторое время пациент был выписан домой, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее URA.RU сообщало, что в окружной клинической больнице Сургута 51-летнему пациенту спасли жизнь. С помощью высокотехнологичного метода ему удалили тромб, нарушавший кровоток в главной легочной артерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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