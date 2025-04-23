В ХМАО врачи спасли жизнь пациенту, удалив тромб

В окружной клинической больнице Сургута (ХМАО) 51-летнему пациенту с помощью высокотехнологичного метода удалили тромб, нарушавший кровоток в главной легочной артерии. Глава депздрава округа Роман Паськов сообщил в сети, что угрожающее жизни состояние развилось у югорчанина после травмы ноги.
«В Сургутскую окружную клиническую больницу в экстренном порядке поступил 51-летний мужчина с острым нарушением гемодинамики. Несколько недель назад он получил травму — ударился ногой о ворота. В стационаре СОКБ был выявлен тромб, эмболизировавший в магистральные легочные артерии. Рентгенхирурги, сосудистый хирург, кардиолог, анестезиолог-реаниматолог совместно приняли решение о применении ультразвукового направленного тромболизиса с системой EKOS — высокотехнологичного метода», — сообщил Паськов в своем telegram-канале.
Врачи боролись за жизнь пациента семь часов. Вечером после операции пациенту стало лучше, это же подтвердило проведенное обследование. Сейчас он выписан домой и наблюдается по месту жительства. Паськов отметил, что раньше пациенты крайне низкие шансы, а сейчас — выживают.
Ранее в Сургуте врачи уже оказывали экстренную высокотехнологичную помощь пациентам с жизнеугрожающими состояниями. Так, вахтовика из Томска с острым инфарктом миокарда доставили санавиацией в окружной кардиоцентр, где ему успешно провели стентирование и предотвратили тяжелые осложнения.
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