23 апреля 2025

В ХМАО врачи спасли жизнь пациенту, удалив тромб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи семь часов боролись за жизнь пациента
Врачи семь часов боролись за жизнь пациента Фото:

В окружной клинической больнице Сургута (ХМАО) 51-летнему пациенту с помощью высокотехнологичного метода удалили тромб, нарушавший кровоток в главной легочной артерии. Глава депздрава округа Роман Паськов сообщил в сети, что угрожающее жизни состояние развилось у югорчанина после травмы ноги.

«В Сургутскую окружную клиническую больницу в экстренном порядке поступил 51-летний мужчина с острым нарушением гемодинамики. Несколько недель назад он получил травму — ударился ногой о ворота. В стационаре СОКБ был выявлен тромб, эмболизировавший в магистральные легочные артерии. Рентгенхирурги, сосудистый хирург, кардиолог, анестезиолог-реаниматолог совместно приняли решение о применении ультразвукового направленного тромболизиса с системой EKOS — высокотехнологичного метода», — сообщил Паськов в своем telegram-канале.

Врачи боролись за жизнь пациента семь часов. Вечером после операции пациенту стало лучше, это же подтвердило проведенное обследование. Сейчас он выписан домой и наблюдается по месту жительства. Паськов отметил, что раньше пациенты крайне низкие шансы, а сейчас — выживают.

Ранее в Сургуте врачи уже оказывали экстренную высокотехнологичную помощь пациентам с жизнеугрожающими состояниями. Так, вахтовика из Томска с острым инфарктом миокарда доставили санавиацией в окружной кардиоцентр, где ему успешно провели стентирование и предотвратили тяжелые осложнения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В окружной клинической больнице Сургута (ХМАО) 51-летнему пациенту с помощью высокотехнологичного метода удалили тромб, нарушавший кровоток в главной легочной артерии. Глава депздрава округа Роман Паськов сообщил в сети, что угрожающее жизни состояние развилось у югорчанина после травмы ноги. «В Сургутскую окружную клиническую больницу в экстренном порядке поступил 51-летний мужчина с острым нарушением гемодинамики. Несколько недель назад он получил травму — ударился ногой о ворота. В стационаре СОКБ был выявлен тромб, эмболизировавший в магистральные легочные артерии. Рентгенхирурги, сосудистый хирург, кардиолог, анестезиолог-реаниматолог совместно приняли решение о применении ультразвукового направленного тромболизиса с системой EKOS — высокотехнологичного метода», — сообщил Паськов в своем telegram-канале. Врачи боролись за жизнь пациента семь часов. Вечером после операции пациенту стало лучше, это же подтвердило проведенное обследование. Сейчас он выписан домой и наблюдается по месту жительства. Паськов отметил, что раньше пациенты крайне низкие шансы, а сейчас — выживают. Ранее в Сургуте врачи уже оказывали экстренную высокотехнологичную помощь пациентам с жизнеугрожающими состояниями. Так, вахтовика из Томска с острым инфарктом миокарда доставили санавиацией в окружной кардиоцентр, где ему успешно провели стентирование и предотвратили тяжелые осложнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...