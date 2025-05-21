Ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил отменить пенсионные выплаты для граждан России, не имеющих детей. Свою точку зрения он озвучил в эфире авторской передачи, подчеркнув, что, по его мнению, это единственный способ повысить уровень рождаемости в стране.
«Единственное, что я раз за разом предлагаю в эфирах „Соловьев Live“, давайте отменим <...> пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей — значит, будет тебе что в старости есть. Нет — сдохнешь», — заявил Мардан во время обсуждения демографической ситуации. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».
После волны критики ведущий уточнил, что его слова были ироничными. В ходе беседы с приглашенным демографом Мардан также отметил: снижение рождаемости в России следует считать «национальным бедствием». Пропагандист уверен, что ни меры поддержки, ни агитация не приведут к существенному росту числа рождений.
По мнению Мардана, единственным действенным способом изменить демографическую ситуацию может стать полная отмена пенсий для бездетных граждан. Ведущий добавил, что нынешние методы стимулирования рождаемости не дают ожидаемого эффекта и требуют радикального пересмотра.
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