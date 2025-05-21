«Билайн» и «Мегафон» предупредили о проблемах со связью в Подмосковье

В ряде районов Московской области возможны перебои в работе мобильной связи. Об этом сообщили представители операторов «Билайн» и «Мегафон». Сбои не связаны с работой самих операторов и могут быть обусловлены внешними причинами.
«В настоящее время мобильная связь в Подмосковье может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона», — сообщили в пресс-службе «Билайна». Представители «Мегафона» отметили, что сложности в работе возникли по внешним причинам. Информацию об этом передает ТАСС.
Аналогичные перебои фиксируются и в Липецкой области. По словам главы региона Игоря Артамонова, ограничения в работе мобильного интернета «принято военными в целях безопасности». «Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — отметил Артамонов в своем telegram-канале.
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