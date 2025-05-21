«Билайн» и «Мегафон» предупредили о проблемах со связью в Подмосковье

В Подмосковье и Липецкой области могут возникнуть проблемы с мобильной связью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несколько регионов столкнулись с ограничениями в работе мобильной связи
Несколько регионов столкнулись с ограничениями в работе мобильной связи Фото:

В ряде районов Московской области возможны перебои в работе мобильной связи. Об этом сообщили представители операторов «Билайн» и «Мегафон». Сбои не связаны с работой самих операторов и могут быть обусловлены внешними причинами.

«В настоящее время мобильная связь в Подмосковье может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона», — сообщили в пресс-службе «Билайна». Представители «Мегафона» отметили, что сложности в работе возникли по внешним причинам. Информацию об этом передает ТАСС.

Аналогичные перебои фиксируются и в Липецкой области. По словам главы региона Игоря Артамонова, ограничения в работе мобильного интернета «принято военными в целях безопасности». «Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — отметил Артамонов в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ряде районов Московской области возможны перебои в работе мобильной связи. Об этом сообщили представители операторов «Билайн» и «Мегафон». Сбои не связаны с работой самих операторов и могут быть обусловлены внешними причинами. «В настоящее время мобильная связь в Подмосковье может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона», — сообщили в пресс-службе «Билайна». Представители «Мегафона» отметили, что сложности в работе возникли по внешним причинам. Информацию об этом передает ТАСС. Аналогичные перебои фиксируются и в Липецкой области. По словам главы региона Игоря Артамонова, ограничения в работе мобильного интернета «принято военными в целях безопасности». «Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — отметил Артамонов в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...