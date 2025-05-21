Не стало бывшего хоккеиста магнитогорского «Металлурга»

Не стало бывшего хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Лебедева
© Служба новостей «URA.RU»
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Причина смерть хоккеиста не сообщается
Причина смерть хоккеиста не сообщается Фото:

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Кирилл Лебедев умер на 34-ом году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 

«Не стало бывшего игрока „Металлурга“ Кирилла Лебедева. Воспитанник магнитогорского хоккея скончался на 34-м году жизни», — сообщила пресс-служба ХК «Металлург» в telegram-канале. 

Лебедев играл за «Металлург-2», «Стальных лис», а также магнитогорский «Металлург» и другие клубы Континентальной хоккейной лиги. Вместе со «Стальными лисами» становился чемпионом МХЛ. В составе новокузнецкого «Металлурга» завоевывал золотые медали ВХЛ.

Последние годы Лебедев играл в клубах ВХЛ «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Рязань», «Дизель» (Пенза). А последний для себя сезон на льду провел в составе шведского «Буроса».

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Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Кирилл Лебедев умер на 34-ом году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.  «Не стало бывшего игрока „Металлурга“ Кирилла Лебедева. Воспитанник магнитогорского хоккея скончался на 34-м году жизни», — сообщила пресс-служба ХК «Металлург» в telegram-канале.  Лебедев играл за «Металлург-2», «Стальных лис», а также магнитогорский «Металлург» и другие клубы Континентальной хоккейной лиги. Вместе со «Стальными лисами» становился чемпионом МХЛ. В составе новокузнецкого «Металлурга» завоевывал золотые медали ВХЛ. Последние годы Лебедев играл в клубах ВХЛ «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Рязань», «Дизель» (Пенза). А последний для себя сезон на льду провел в составе шведского «Буроса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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