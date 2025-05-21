В Челябинске перенесли парад дорожной техники

В Челябинске парад дорожной техники перенесли на 3 июня из-за погодных условий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор, в выставке примет участие еще больше спецмашин.
«Одна из причин – участие наших предприятий в крупнейшей международной выставке CTT Expo (Москва), проходящей в конце мая. По просьбе производств решили выбрать наиболее удобную дату, которая позволит показать большее число заводов и их техники. Благодарим правительство региона и администрацию Челябинска за содействие и оперативный отклик», — сообщили URA.RU Упрдоре.
Второй парад техники в Челябинске начнется 3 июня в 10:15. Программу сделали в два раза масштабней, чем в 2024 году. Посетителям площади Революции покажут 40 единиц спецмашин, развернут интерактивные зоны и проведут обучающие игры на VR-тренажере.
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