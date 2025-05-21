21 мая 2025

В Челябинске перенесли парад дорожной техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад дорожной техники в Челябинске пройдет 3 июня
Парад дорожной техники в Челябинске пройдет 3 июня Фото:

В Челябинске парад дорожной техники перенесли на 3 июня из-за погодных условий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор, в выставке примет участие еще больше спецмашин.

«Одна из причин – участие наших предприятий в крупнейшей международной выставке CTT Expo (Москва), проходящей в конце мая. По просьбе производств решили выбрать наиболее удобную дату, которая позволит показать большее число заводов и их техники. Благодарим правительство региона и администрацию Челябинска за содействие и оперативный отклик», — сообщили URA.RU Упрдоре.

Второй парад техники в Челябинске начнется 3 июня в 10:15. Программу сделали в два раза масштабней, чем в 2024 году. Посетителям площади Революции покажут 40 единиц спецмашин, развернут интерактивные зоны и проведут обучающие игры на VR-тренажере.

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В Челябинске парад дорожной техники перенесли на 3 июня из-за погодных условий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор, в выставке примет участие еще больше спецмашин. «Одна из причин – участие наших предприятий в крупнейшей международной выставке CTT Expo (Москва), проходящей в конце мая. По просьбе производств решили выбрать наиболее удобную дату, которая позволит показать большее число заводов и их техники. Благодарим правительство региона и администрацию Челябинска за содействие и оперативный отклик», — сообщили URA.RU Упрдоре. Второй парад техники в Челябинске начнется 3 июня в 10:15. Программу сделали в два раза масштабней, чем в 2024 году. Посетителям площади Революции покажут 40 единиц спецмашин, развернут интерактивные зоны и проведут обучающие игры на VR-тренажере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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