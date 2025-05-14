В Челябинске на парад дорожной техники 23 мая выйдут 40 единиц спецмашин, среди которых машина для гуманитарного разминирования, тягачи и эскаватор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», в программу включили VR-тренажер по пожарной безопасности, обучение первой помощи с роботом-манекеном и интерактивные зоны с техникой.
«В 2025 году на площади Революции разместятся около 40 экспонатов от предприятий со всего региона. Для юных зрителей запланированы интерактивные зоны, а сам парад начнется с выступления вокального ансамбля МВД и детского хора», — поделились с URA.RU в Упрдоре. В 2024 году на парад было выведено почти в два раза меньше единиц техники.
Там же состоится торжественное вручение паспортов участникам актива «Движения первых» главным федеральным инспектором по региону Денисом Чернятьевым и начальником ГУ МВД по региону Сергеем Космачевым, обход техники и ее презентация. На одной из площадок будет действовать VR-тренажер для отработки навыков пожарной безопасности, робот-манекен для совершенствования навыков оказания первой помощи, а также квадроциклы и багги.
Во время парада можно проверить свои знания по управлению спецтехникой для сдачи экзамена. Также пройдут викторина по защитному и экономичному вождению самоходной техники и консультации по подготовке водителей таких машин.
ГАИ региона развернет «Лабораторию безопасности», которую посетят юные дорожники детского сада №17, а также лицей №148 и учащиеся Копейска, Челябинска, кадетских классов, а также активисты «Движения Первых».
В числе представленной техники — тягачи, несколько видов бульдозеров, полуприцепов, погрузчиков, грейдеров и уборочных машин. Одним из экспонатов станет машина для гуманитарного разминирования.
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