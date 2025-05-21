На дороге из Сургута в Когалым произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля «Toyota» и грузовика. Водитель иномарки погиб на месте, сообщила окружная госавтоинспекция в telegram-канале.
«На 92 км автодороги „Сургут-Когалым“, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем „Toyota“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „УРАЛ“ под управлением водителя 2000 года рождения. В результате автоаварии водитель „Toyota“ погиб», — сообщили в ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося. Устанавливаются причины, приведшие к выезду автомобиля на встречную полосу, а также другие детали дорожного инцидента.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись внедорожник и фура. В джипе вместе с водителем ехала его 16-летняя дочь — оба скончались на месте ДТП.
Автор видео: telegram-канал «Госавтоинспекция Югры»
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