21 мая 2025

В ХМАО водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе в Сургутском районе ХМАО произошло смертельное ДТП
На трассе в Сургутском районе ХМАО произошло смертельное ДТП Фото:

На дороге из Сургута в Когалым произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля «Toyota» и грузовика. Водитель иномарки погиб на месте, сообщила окружная госавтоинспекция в telegram-канале.

«На 92 км автодороги „Сургут-Когалым“, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем „Toyota“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „УРАЛ“ под управлением водителя 2000 года рождения. В результате автоаварии водитель „Toyota“ погиб», — сообщили в  ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося. Устанавливаются причины, приведшие к выезду автомобиля на встречную полосу, а также другие детали дорожного инцидента.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись внедорожник и фура. В джипе вместе с водителем ехала его 16-летняя дочь — оба скончались на месте ДТП.

Автор видео: telegram-канал «Госавтоинспекция Югры»

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На дороге из Сургута в Когалым произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля «Toyota» и грузовика. Водитель иномарки погиб на месте, сообщила окружная госавтоинспекция в telegram-канале. «На 92 км автодороги „Сургут-Когалым“, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем „Toyota“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „УРАЛ“ под управлением водителя 2000 года рождения. В результате автоаварии водитель „Toyota“ погиб», — сообщили в  ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося. Устанавливаются причины, приведшие к выезду автомобиля на встречную полосу, а также другие детали дорожного инцидента. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись внедорожник и фура. В джипе вместе с водителем ехала его 16-летняя дочь — оба скончались на месте ДТП. Автор видео: telegram-канал «Госавтоинспекция Югры»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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