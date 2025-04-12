Семья из ХМАО погибла в ДТП на тюменской «трассе смерти». Фото

В ДТП на тюменской трассе погибла семья из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе утром 12 апреля столкнулись внедорожник и фура. В джипе вместе с водителем ехала его 16-летняя дочь — оба скончались на месте ДТП.

«Утром на 384 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись автомобили JAC и грузовик SITRAK. Водитель JAC и его 16-летняя дочь погибли», — сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно водитель внедорожника выехал на встречку, где и столкнулся с фурой. В грузовике ехало три человека — они не пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте также работает прокуратура региона — организована проверка.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе утром 12 апреля столкнулись внедорожник и фура. В джипе вместе с водителем ехала его 16-летняя дочь — оба скончались на месте ДТП. «Утром на 384 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись автомобили JAC и грузовик SITRAK. Водитель JAC и его 16-летняя дочь погибли», — сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области. Предварительно водитель внедорожника выехал на встречку, где и столкнулся с фурой. В грузовике ехало три человека — они не пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте также работает прокуратура региона — организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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