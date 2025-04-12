На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе утром 12 апреля столкнулись внедорожник и фура. В джипе вместе с водителем ехала его 16-летняя дочь — оба скончались на месте ДТП.
«Утром на 384 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись автомобили JAC и грузовик SITRAK. Водитель JAC и его 16-летняя дочь погибли», — сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области.
Предварительно водитель внедорожника выехал на встречку, где и столкнулся с фурой. В грузовике ехало три человека — они не пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте также работает прокуратура региона — организована проверка.
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