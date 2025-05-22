В детском пюре популярной марки обнаружили опасные бактерии

Проверка выявила в детском пюре «Агуша» бактерии, способные вызвать отравление
© Служба новостей «URA.RU»
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Микроорганизмы могут стать причиной серьезных пищевых отравлений
Микроорганизмы могут стать причиной серьезных пищевых отравлений Фото:

Лабораторная экспертиза обнаружила в образцах детского пюре «Агуша» из индейки и цыпленка бактерии, способные вызывать пищевые отравления у детей. Об этом сообщает Life.ru.

«Как показал проведенный анализ, в продукции выявлены бактерии B.cereus и B.polymyxa», — пишет Life.ru. Эти микроорганизмы могут стать причиной серьезных пищевых отравлений, сопровождающихся тошнотой, рвотой и диареей. Особую опасность такие инфекции представляют для младенцев, чей организм еще не способен эффективно сопротивляться патогенным бактериям. Образцы продукции были закуплены в магазинах сети «Магнит» в Нижнем Новгороде.

Период введения прикорма — важный этап в развитии ребенка. В это время малыши начинают знакомиться с новой пищей, учатся жевать и глотать, а их пищеварительная система адаптируется к незнакомым продуктам. Однако педиатры предупреждают: не все блюда и ингредиенты подходят для раннего детского питания, особенно если речь идет о продукции с нарушением стандартов безопасности.

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Лабораторная экспертиза обнаружила в образцах детского пюре «Агуша» из индейки и цыпленка бактерии, способные вызывать пищевые отравления у детей. Об этом сообщает Life.ru. «Как показал проведенный анализ, в продукции выявлены бактерии B.cereus и B.polymyxa», — пишет Life.ru. Эти микроорганизмы могут стать причиной серьезных пищевых отравлений, сопровождающихся тошнотой, рвотой и диареей. Особую опасность такие инфекции представляют для младенцев, чей организм еще не способен эффективно сопротивляться патогенным бактериям. Образцы продукции были закуплены в магазинах сети «Магнит» в Нижнем Новгороде. Период введения прикорма — важный этап в развитии ребенка. В это время малыши начинают знакомиться с новой пищей, учатся жевать и глотать, а их пищеварительная система адаптируется к незнакомым продуктам. Однако педиатры предупреждают: не все блюда и ингредиенты подходят для раннего детского питания, особенно если речь идет о продукции с нарушением стандартов безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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