22 мая 2025

Меркель назвала причины краха Европы

Меркель: борьба с нелегальной миграцией рискует разрушить Европу
© Служба новостей «URA.RU»
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Меркель сделала ужасающее заявление
Меркель сделала ужасающее заявление Фото:

Европа может быть разрушена из-за борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступая против ужесточения мер, предпринимаемых нынешним правительством ФРГ, и выразила сомнения в их эффективности.

«Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе. Поскольку иначе нам, возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа», — заявила Меркель, ее слова передает журнал Der Spiegel. 

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт отменил распоряжение, позволявшее просителям убежища въезжать в страну, если они уже подали заявление в других государствах ЕС. Новые правила вступили в силу 7 мая 2025 года и предполагают, что подобных лиц будут разворачивать на границах Германии. Однако ограничения не коснутся беременных женщин, детей и других уязвимых категорий населения.

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Европа может быть разрушена из-за борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступая против ужесточения мер, предпринимаемых нынешним правительством ФРГ, и выразила сомнения в их эффективности. «Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе. Поскольку иначе нам, возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа», — заявила Меркель, ее слова передает журнал Der Spiegel.  Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт отменил распоряжение, позволявшее просителям убежища въезжать в страну, если они уже подали заявление в других государствах ЕС. Новые правила вступили в силу 7 мая 2025 года и предполагают, что подобных лиц будут разворачивать на границах Германии. Однако ограничения не коснутся беременных женщин, детей и других уязвимых категорий населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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