22 мая 2025

Украинский суд приговорил известного продюсера к 10 годам тюрьмы

Винницкий горсуд приговорил Юрия Бардаша к 10 годам тюрьмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинский суд заочно приговорил Юрия Бардаша к 10 годам тюрьмы
Украинский суд заочно приговорил Юрия Бардаша к 10 годам тюрьмы Фото:

Винницкий городской суд Украины заочно вынес приговор продюсеру Юрию Бардашу, назначив ему 10 лет лишения свободы с последующей конфискацией имущества. Артист был признан виновным в «разжигании национальной и религиозной вражды», а также в «проявлении негативного отношения к украинскому народу», сообщают СМИ.

«Это смешная история, потому что у него никакого имущества на Украине не было и нет», — рассказала пиар-агент Бардаша, передает telegram-канал Mash. В связи с этим остается неизвестным, какое имущество может быть подвержено конфискации. Сам Юрий Бардаш выразил намерение продолжать работать в интересах России.

Юрий Бардаш — украинский и российский продюсер, хореограф и певец. Он является основателем и продюсером таких проектов, как «Quest Pistols», «Грибы», «Нервы». В 2024 году Бардаш получил российский паспорт, сменив имя с Юрия на Георгия по рекомендации священника Псково-Печерского монастыря.

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Винницкий городской суд Украины заочно вынес приговор продюсеру Юрию Бардашу, назначив ему 10 лет лишения свободы с последующей конфискацией имущества. Артист был признан виновным в «разжигании национальной и религиозной вражды», а также в «проявлении негативного отношения к украинскому народу», сообщают СМИ. «Это смешная история, потому что у него никакого имущества на Украине не было и нет», — рассказала пиар-агент Бардаша, передает telegram-канал Mash. В связи с этим остается неизвестным, какое имущество может быть подвержено конфискации. Сам Юрий Бардаш выразил намерение продолжать работать в интересах России. Юрий Бардаш — украинский и российский продюсер, хореограф и певец. Он является основателем и продюсером таких проектов, как «Quest Pistols», «Грибы», «Нервы». В 2024 году Бардаш получил российский паспорт, сменив имя с Юрия на Георгия по рекомендации священника Псково-Печерского монастыря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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