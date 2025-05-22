Украинский суд приговорил известного продюсера к 10 годам тюрьмы

Винницкий городской суд Украины заочно вынес приговор продюсеру Юрию Бардашу, назначив ему 10 лет лишения свободы с последующей конфискацией имущества. Артист был признан виновным в «разжигании национальной и религиозной вражды», а также в «проявлении негативного отношения к украинскому народу», сообщают СМИ.
«Это смешная история, потому что у него никакого имущества на Украине не было и нет», — рассказала пиар-агент Бардаша, передает telegram-канал Mash. В связи с этим остается неизвестным, какое имущество может быть подвержено конфискации. Сам Юрий Бардаш выразил намерение продолжать работать в интересах России.
Юрий Бардаш — украинский и российский продюсер, хореограф и певец. Он является основателем и продюсером таких проектов, как «Quest Pistols», «Грибы», «Нервы». В 2024 году Бардаш получил российский паспорт, сменив имя с Юрия на Георгия по рекомендации священника Псково-Печерского монастыря.
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