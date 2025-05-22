22 мая 2025

Росавиация закрыла Домодедово на вылет и прилет

В Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Домодедово закрыли четвертый раз за сутки
Аэропорт Домодедово закрыли четвертый раз за сутки Фото:

В аэропорту Домодедово с 21:33 по московскому времени 22 мая введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«В аэропорту Домодедово с 21:33 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Артем Кореняко. Представитель ФАВТ не уточнил причину введения ограничений и не назвал предполагаемое время их снятия.

Ранее аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Домодедово с 21:06, а также в аэропорту Жуковский. До этого операторы предупреждали о возможных сбоях в работе связи на территории Московской области.

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В аэропорту Домодедово с 21:33 по московскому времени 22 мая введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. «В аэропорту Домодедово с 21:33 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Артем Кореняко. Представитель ФАВТ не уточнил причину введения ограничений и не назвал предполагаемое время их снятия. Ранее аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Домодедово с 21:06, а также в аэропорту Жуковский. До этого операторы предупреждали о возможных сбоях в работе связи на территории Московской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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