В московском аэропорту Домодедово с 21:06 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:06 МСК введены в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сообщил Артем Кореняко в telegram-канале.
В аэропорту Жуковский ранее были установлены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. До этого операторы предупреждали о вероятных сбоях в работе связи на территории Московской области, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.