21 мая 2025

В Домодедово вновь ограничили полеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Домодедово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В московском аэропорту Домодедово с 21:06 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:06 МСК введены в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сообщил Артем Кореняко в telegram-канале.

В аэропорту Жуковский ранее были установлены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. До этого операторы предупреждали о вероятных сбоях в работе связи на территории Московской области, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В московском аэропорту Домодедово с 21:06 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21:06 МСК введены в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сообщил Артем Кореняко в telegram-канале. В аэропорту Жуковский ранее были установлены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. До этого операторы предупреждали о вероятных сбоях в работе связи на территории Московской области, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...