Житель Тульской области получил штраф за публикацию видео с налетом дронов ВСУ

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Суд назначил жителю Тульской области штраф
Суд назначил жителю Тульской области штраф Фото:

Житель Тульской области был оштрафован судом на 25 тысяч рублей за публикацию в интернете видео с налетом беспилотников ВСУ и работой средств ПВО. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

«Суд в Тульской области оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя за публикацию в сети видео с налетом украинских беспилотников и работой средств противовоздушной обороны», — пишет РИА Новости. Документа есть в распоряжении агентства.

Молодой человек в январе 2025 года разместил в своем telegram-канале видео, снятое на мобильный телефон, которое содержало данные об использовании и последствиях применения средств ПВО и БПЛА в городе Алексин под Тулой. В материалах суда отмечается, в видеозаписи присутствовала информация, позволяющая определить тип, расположение и иные параметры используемых средств.

В результате установлено, что своими действиями мужчина нарушил правила режима повышенной готовности, действующего в регионе. Этот режим запрещает размещение в сети информации о расположении важных объектов, а также о применении или использовании БПЛА и других средств поражения.

О факте составления протокола в отношении 20-летнего местного жителя стало известно в январе, поскольку на это процессуальное действие были приглашены представители региональных СМИ. В беседе с журналистами молодой человек сообщил, что не имел намерения причинять вред, выразил сожаление о произошедшем и, получив разъяснения о действующих правилах, обратился к согражданам с предостережением о недопустимости съемки работы средств ПВО и публикации подобных материалов.

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Житель Тульской области был оштрафован судом на 25 тысяч рублей за публикацию в интернете видео с налетом беспилотников ВСУ и работой средств ПВО. Об этом свидетельствуют судебные материалы. «Суд в Тульской области оштрафовал на 25 тысяч рублей местного жителя за публикацию в сети видео с налетом украинских беспилотников и работой средств противовоздушной обороны», — пишет РИА Новости. Документа есть в распоряжении агентства. Молодой человек в январе 2025 года разместил в своем telegram-канале видео, снятое на мобильный телефон, которое содержало данные об использовании и последствиях применения средств ПВО и БПЛА в городе Алексин под Тулой. В материалах суда отмечается, в видеозаписи присутствовала информация, позволяющая определить тип, расположение и иные параметры используемых средств. В результате установлено, что своими действиями мужчина нарушил правила режима повышенной готовности, действующего в регионе. Этот режим запрещает размещение в сети информации о расположении важных объектов, а также о применении или использовании БПЛА и других средств поражения. О факте составления протокола в отношении 20-летнего местного жителя стало известно в январе, поскольку на это процессуальное действие были приглашены представители региональных СМИ. В беседе с журналистами молодой человек сообщил, что не имел намерения причинять вред, выразил сожаление о произошедшем и, получив разъяснения о действующих правилах, обратился к согражданам с предостережением о недопустимости съемки работы средств ПВО и публикации подобных материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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