Великобритания уже давно занимается укреплением военно-морских сил Украины с целью ограничения возможностей российского Черноморского флота, и продолжает это делать сейчас. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Британия занималась этим всегда, еще задолго до начала СВО. Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Черном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу», — отметил Андрей Келин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о роли Великобритании в усилении военно-морского потенциала Украины. Великобритания продолжала оказывать значительную военную помощь Украине после начала спецоперации, в том числе поставляя противокорабельные ракеты и содействуя созданию флотилий безэкипажных катеров.
По словам дипломата, еще в 2021 году Великобритания предложила построить для Украины восемь ракетных катеров, а также профинансировала строительство военно-морских баз вблизи Очакова и Бердянска. Для финансирования контрактов по закупке вооружения и развития инфраструктуры был выделен кредит на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. В 2023 году Лондон объявил о передаче Украине 23 военных катеров для рейдовых операций и 20 машин-амфибий «Викинг», а в 2024 году передал два минных тральщика Королевского военно-морского флота.
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