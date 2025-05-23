В Орловской области рухнул вертолет, сообщают о двух погибших

В Орловской области потерпел крушение вертолет
© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, пилот и бортмеханик воздушного судна погибли (архивное фото)
Предположительно, пилот и бортмеханик воздушного судна погибли (архивное фото) Фото:

В Орловской области потерпел крушение вертолет. По неофициальной информации, в результате аварии погибли два человека.

«Вертолет потерпел крушение за поселком Нарышкино Орловской области», — пишет ТАСС, ссылаясь на единую дежурную диспетчерскую службу. По данным telegram-канала Mash, предположительно, пилот и бортмеханик воздушного судна погибли.

Предварительно, причиной падения вертолета стал отказ двигателя. Вертолет Ми-8 следовал в сторону Смоленской области, на аэродром базирования, расположенный в Вяземском районе. В ходе полета произошла техническая неисправность, после чего экипаж не смог избежать крушения.

Агентство URA.RU попыталось связаться с МЧС. Но на звонок не ответили.

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В Орловской области потерпел крушение вертолет. По неофициальной информации, в результате аварии погибли два человека. «Вертолет потерпел крушение за поселком Нарышкино Орловской области», — пишет ТАСС, ссылаясь на единую дежурную диспетчерскую службу. По данным telegram-канала Mash, предположительно, пилот и бортмеханик воздушного судна погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стал отказ двигателя. Вертолет Ми-8 следовал в сторону Смоленской области, на аэродром базирования, расположенный в Вяземском районе. В ходе полета произошла техническая неисправность, после чего экипаж не смог избежать крушения. Агентство URA.RU попыталось связаться с МЧС. Но на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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