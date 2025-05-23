В Орловской области рухнул вертолет, сообщают о двух погибших

В Орловской области потерпел крушение вертолет. По неофициальной информации, в результате аварии погибли два человека.
«Вертолет потерпел крушение за поселком Нарышкино Орловской области», — пишет ТАСС, ссылаясь на единую дежурную диспетчерскую службу. По данным telegram-канала Mash, предположительно, пилот и бортмеханик воздушного судна погибли.
Предварительно, причиной падения вертолета стал отказ двигателя. Вертолет Ми-8 следовал в сторону Смоленской области, на аэродром базирования, расположенный в Вяземском районе. В ходе полета произошла техническая неисправность, после чего экипаж не смог избежать крушения.
Агентство URA.RU попыталось связаться с МЧС. Но на звонок не ответили.
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