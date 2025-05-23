Суд приговорил россиянина к 29 годам за подрыв ж/д путей под Рязанью

Россиянин Руслан Сидики* (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) приговорен к 29 годам лишения свободы. Он обвиняется в организации взрыва на железной дороге в Рязанской области, сообщили в суде.
«Обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью Руслан Сидики приговорен к 29 годам лишения свободы», — передает Следком данные суда. Отмечается, что из общего срока девять лет он отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима.
Там отметили, что в 2023 году мужчину завербовала украинская разведка, с которой позже он вступил в сговор для совершения терактов в РФ. В Рязанской области он изготовил взрывчатые вещества и взрывные устройства и совершил два теракта на объект Минобороны РФ в регионе и подрыв железной дороги в районе станции Недостоево. Последнее привело к крушению грузового железнодорожного состава. Уточняется, что суд удовлетворил все иски потерпевших, а следствие по установлению иных причастных к дела лиц продолжается.
*Руслан Сидика внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
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