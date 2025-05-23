Воронежская полиция ищет устроившего стрельбу в Россоши

В Воронежской области полиция разыскивает неизвестного, который открыл стрельбу по прохожим в городе Россошь, ранив местного жителя. Информация об этом появилась 23 мая в официальном telegram-канале УМВД России по Воронежской области.
«Сегодня около 17:30 в ОМВД России по Россошанскому району поступило сообщение о получении огнестрельного ранения местным жителем. По имеющейся информации, ранение ему причинил неизвестный, который с места происшествия скрылся», — сообщили в региональном управлении МВД.
В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для установления местонахождения нападавшего, изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Принимаются оперативные меры для задержания злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительным данным, инцидент произошел у железнодорожного вокзала в городе Россошь. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются, следственные органы продолжают работу на месте происшествия.
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