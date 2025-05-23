23 мая 2025

Воронежская полиция ищет устроившего стрельбу в Россоши

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелявшего разыскивают
Стрелявшего разыскивают Фото:

В Воронежской области полиция разыскивает неизвестного, который открыл стрельбу по прохожим в городе Россошь, ранив местного жителя. Информация об этом появилась 23 мая в официальном telegram-канале УМВД России по Воронежской области.

«Сегодня около 17:30 в ОМВД России по Россошанскому району поступило сообщение о получении огнестрельного ранения местным жителем. По имеющейся информации, ранение ему причинил неизвестный, который с места происшествия скрылся», — сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для установления местонахождения нападавшего, изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Принимаются оперативные меры для задержания злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, инцидент произошел у железнодорожного вокзала в городе Россошь. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются, следственные органы продолжают работу на месте происшествия.

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В Воронежской области полиция разыскивает неизвестного, который открыл стрельбу по прохожим в городе Россошь, ранив местного жителя. Информация об этом появилась 23 мая в официальном telegram-канале УМВД России по Воронежской области. «Сегодня около 17:30 в ОМВД России по Россошанскому району поступило сообщение о получении огнестрельного ранения местным жителем. По имеющейся информации, ранение ему причинил неизвестный, который с места происшествия скрылся», — сообщили в региональном управлении МВД. В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для установления местонахождения нападавшего, изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Принимаются оперативные меры для задержания злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, инцидент произошел у железнодорожного вокзала в городе Россошь. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются, следственные органы продолжают работу на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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