Baza: мужчина открыл огонь по людям на вокзале в Россоши. Видео

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Мужчина начал беспорядочно стрелять по людям
Мужчина начал беспорядочно стрелять по людям Фото:

В городе Россошь Воронежской области неизвестный открыл стрельбу по прохожим у железнодорожного вокзала, после чего скрылся с места происшествия. По предварительным данным, один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Инцидент произошел около 17:00. Неизвестный в черном стоял у входа в магазин, затем достал пистолет и начал палить по всем, кого видит», — сообщил telegram-канал Baza. В результате стрельбы пострадал один человек — его с ранением в грудь доставили в реанимацию.

В настоящее время на территории города введен план «Перехват». Полиция разыскивает нападавшего.

Как сообщало URA.RU ранее, в городе Ардон (Северная Осетия) в результате стрельбы погиб случайный прохожий, еще двое человек получили ранения. По сообщению очевидцев, к зданию автомойки подъехал автомобиль ВАЗ-2107, из которого выбежал мужчина с винтовкой.

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В городе Россошь Воронежской области неизвестный открыл стрельбу по прохожим у железнодорожного вокзала, после чего скрылся с места происшествия. По предварительным данным, один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии. «Инцидент произошел около 17:00. Неизвестный в черном стоял у входа в магазин, затем достал пистолет и начал палить по всем, кого видит», — сообщил telegram-канал Baza. В результате стрельбы пострадал один человек — его с ранением в грудь доставили в реанимацию. В настоящее время на территории города введен план «Перехват». Полиция разыскивает нападавшего. Как сообщало URA.RU ранее, в городе Ардон (Северная Осетия) в результате стрельбы погиб случайный прохожий, еще двое человек получили ранения. По сообщению очевидцев, к зданию автомойки подъехал автомобиль ВАЗ-2107, из которого выбежал мужчина с винтовкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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