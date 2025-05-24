Школам грозит крупный штраф за прием детей нелегалов

Полковник Климова: школы могут получить штраф за прием детей нелегалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Школам грозит штраф, если они возьмут детей, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц
Школам грозит штраф, если они возьмут детей, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц Фото:

Школы и вузы в России могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей за прием на обучение детей мигрантов, чьи родители внесены в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщила заместитель начальника отдела виз и приглашений управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции ГУВМ МВД России полковник полиции Елена Климова.

«За оказание услуг таким лицам — нарушителям — предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц. И сотрудники общеобразовательных учреждений, вузов при приеме на обучение детей иностранцев, студентов <...> обязаны убедиться в отсутствии сведений о них, а также об их законных представителях в реестре контролируемых лиц», — подчеркнула Климова. Информацию об этом она озвучила в эфире радио «Милицейская волна».

Она напомнила, что реестр контролируемых лиц действует с 5 февраля 2024 года и доступен на официальном сайте МВД России, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В список включаются иностранцы, утратившие законные основания для пребывания в стране или нарушающие миграционное законодательство.

В реестре содержатся сведения о гражданах, которые находятся в России более трех месяцев без разрешительных документов, либо чьи статусы были аннулированы. Кроме того, внесение в список происходит при наличии вступившего в силу обвинительного приговора суда, решения о депортации или выдворении, а также других оснований.

Для лиц, попавших в реестр, вводится ряд ограничений: они не могут регистрировать брак, оформлять развод, устраивать детей в детские сады или школы. Также они не могут управлять автомобилем и пользоваться рядом других государственных услуг.

В течение последнего года были приняты законодательные меры, направленные на ужесточение миграционной политики и усиление требований к поступлению детей в школы. Так с 1 апреля в России действует новое правило, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не могут быть зачислены в общеобразовательные учреждения.

По данным Рособрнадзора, 81% заявителей были отстранены от процедуры тестирования по причине неполного комплекта документов, отсутствия свободных мест или предоставления недостоверных данных. Среди тех, кого допустили к экзамену, 39% не смогли подтвердить необходимый уровень владения русским языком. 

Ранее депутат Матвеев анонсировал девять новых законопроектов по мигрантам. По его словам в Госдуме есть законопроекты по теме миграции, которые долго лежат без движения, одним из таких когда-то был законопроект о тестировании детей мигрантов на знание русского языка, передает «Национальная служба новостей».

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Школы и вузы в России могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей за прием на обучение детей мигрантов, чьи родители внесены в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщила заместитель начальника отдела виз и приглашений управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции ГУВМ МВД России полковник полиции Елена Климова. «За оказание услуг таким лицам — нарушителям — предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц. И сотрудники общеобразовательных учреждений, вузов при приеме на обучение детей иностранцев, студентов <...> обязаны убедиться в отсутствии сведений о них, а также об их законных представителях в реестре контролируемых лиц», — подчеркнула Климова. Информацию об этом она озвучила в эфире радио «Милицейская волна». Она напомнила, что реестр контролируемых лиц действует с 5 февраля 2024 года и доступен на официальном сайте МВД России, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В список включаются иностранцы, утратившие законные основания для пребывания в стране или нарушающие миграционное законодательство. В реестре содержатся сведения о гражданах, которые находятся в России более трех месяцев без разрешительных документов, либо чьи статусы были аннулированы. Кроме того, внесение в список происходит при наличии вступившего в силу обвинительного приговора суда, решения о депортации или выдворении, а также других оснований. Для лиц, попавших в реестр, вводится ряд ограничений: они не могут регистрировать брак, оформлять развод, устраивать детей в детские сады или школы. Также они не могут управлять автомобилем и пользоваться рядом других государственных услуг. В течение последнего года были приняты законодательные меры, направленные на ужесточение миграционной политики и усиление требований к поступлению детей в школы. Так с 1 апреля в России действует новое правило, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не могут быть зачислены в общеобразовательные учреждения. По данным Рособрнадзора, 81% заявителей были отстранены от процедуры тестирования по причине неполного комплекта документов, отсутствия свободных мест или предоставления недостоверных данных. Среди тех, кого допустили к экзамену, 39% не смогли подтвердить необходимый уровень владения русским языком.  Ранее депутат Матвеев анонсировал девять новых законопроектов по мигрантам. По его словам в Госдуме есть законопроекты по теме миграции, которые долго лежат без движения, одним из таких когда-то был законопроект о тестировании детей мигрантов на знание русского языка, передает «Национальная служба новостей».
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