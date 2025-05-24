Школам грозит крупный штраф за прием детей нелегалов

Школы и вузы в России могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей за прием на обучение детей мигрантов, чьи родители внесены в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщила заместитель начальника отдела виз и приглашений управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции ГУВМ МВД России полковник полиции Елена Климова.
«За оказание услуг таким лицам — нарушителям — предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц. И сотрудники общеобразовательных учреждений, вузов при приеме на обучение детей иностранцев, студентов <...> обязаны убедиться в отсутствии сведений о них, а также об их законных представителях в реестре контролируемых лиц», — подчеркнула Климова. Информацию об этом она озвучила в эфире радио «Милицейская волна».
Она напомнила, что реестр контролируемых лиц действует с 5 февраля 2024 года и доступен на официальном сайте МВД России, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В список включаются иностранцы, утратившие законные основания для пребывания в стране или нарушающие миграционное законодательство.
В реестре содержатся сведения о гражданах, которые находятся в России более трех месяцев без разрешительных документов, либо чьи статусы были аннулированы. Кроме того, внесение в список происходит при наличии вступившего в силу обвинительного приговора суда, решения о депортации или выдворении, а также других оснований.
Для лиц, попавших в реестр, вводится ряд ограничений: они не могут регистрировать брак, оформлять развод, устраивать детей в детские сады или школы. Также они не могут управлять автомобилем и пользоваться рядом других государственных услуг.
В течение последнего года были приняты законодательные меры, направленные на ужесточение миграционной политики и усиление требований к поступлению детей в школы. Так с 1 апреля в России действует новое правило, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не могут быть зачислены в общеобразовательные учреждения.
По данным Рособрнадзора, 81% заявителей были отстранены от процедуры тестирования по причине неполного комплекта документов, отсутствия свободных мест или предоставления недостоверных данных. Среди тех, кого допустили к экзамену, 39% не смогли подтвердить необходимый уровень владения русским языком.
Ранее депутат Матвеев анонсировал девять новых законопроектов по мигрантам. По его словам в Госдуме есть законопроекты по теме миграции, которые долго лежат без движения, одним из таких когда-то был законопроект о тестировании детей мигрантов на знание русского языка, передает «Национальная служба новостей».
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