TIE: Индия нашла возможность выйти на рынки России

Индийские компании рассматривают участие в Московской неделе интерьера и дизайна как стратегическую возможность для расширения партнерских отношений с Россией и странами СНГ в области дизайна интерьеров, архитектуры и технологий «умного дома». Об этом сообщает издание The Indian Express.
«Для индийских компаний участие в Московской неделе дизайна и интерьера — прекрасная возможность выйти на рынки России и стран СНГ, наладить деловые связи и представить продукцию целевой аудитории профессионалов отрасли, разработчиков и потребителей», — пишет The Indian Express. Издание отмечает, что в России растет спрос на мебель ручной работы, текстильный дизайн и предметы домашнего декора — направления, где индийские производители имеют прочную мировую репутацию.
Форум, который пройдет с 22 по 25 мая 2025 года в Центральном выставочном зале «Манеж», станет платформой для обмена опытом, обсуждения инвестиционных перспектив и изучения новых каналов сбыта. В этом году Московская неделя дизайна и интерьера объединит более 1100 ведущих производителей, дизайнеров и предпринимателей из 15 стран, включая Индию, Иорданию, Беларусь и Казахстан.
Ранее эксперты отмечали, что в 2025 году на российский рынок могут выйти до 25 новых иностранных брендов, среди которых ожидаются компании из Индии, Китая, Турции и других стран. После ухода ряда западных марок международные производители активно занимают освободившиеся ниши, предлагая российским потребителям альтернативные товары и услуги.
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