На российский рынок могут выйти до 25 иностранных брендов в 2025 году

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Среди таких компаний присутствуют бренды из Китая, ОАЭ, Южной Кореи и ряда европейских стран
Среди таких компаний присутствуют бренды из Китая, ОАЭ, Южной Кореи и ряда европейских стран Фото:

В 2025 году российский рынок ожидает значительное пополнение за счет международных брендов. Свои планы по выходу в Россию уже анонсировали 13 иностранных компаний, преимущественно из сферы одежды, обуви и аксессуаров. Всего, по оценкам экспертов, в течение года на рынок могут прийти до 25 новых брендов. Об этом сообщила вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева, в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.

«В 2025 году на российский рынок может выйти до 25 иностранных брендов», — рассказала Кермедчиева, передает ТАСС. Среди компаний, планирующих выход на российский рынок, присутствуют бренды из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи и ряда европейских стран. Особое внимание уделяется брендам, которые могут стать аналогами ушедших западных марок, в том числе турецким компаниям, способным заменить популярные fashion-бренды, такие как Zara.

Эксперты отмечают, что после ухода ряда западных компаний российский рынок активно осваивают китайские бренды. В период с 2022 по 2025 годы десятки китайских компаний уже вышли или объявили о планах выхода в Россию. По прогнозам, к концу 2025 года в России появятся новые международные бренды из Турции, Индии и других стран. Они займут ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, и предложат российским потребителям альтернативные товары и услуги.

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В 2025 году российский рынок ожидает значительное пополнение за счет международных брендов. Свои планы по выходу в Россию уже анонсировали 13 иностранных компаний, преимущественно из сферы одежды, обуви и аксессуаров. Всего, по оценкам экспертов, в течение года на рынок могут прийти до 25 новых брендов. Об этом сообщила вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева, в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi. «В 2025 году на российский рынок может выйти до 25 иностранных брендов», — рассказала Кермедчиева, передает ТАСС. Среди компаний, планирующих выход на российский рынок, присутствуют бренды из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи и ряда европейских стран. Особое внимание уделяется брендам, которые могут стать аналогами ушедших западных марок, в том числе турецким компаниям, способным заменить популярные fashion-бренды, такие как Zara. Эксперты отмечают, что после ухода ряда западных компаний российский рынок активно осваивают китайские бренды. В период с 2022 по 2025 годы десятки китайских компаний уже вышли или объявили о планах выхода в Россию. По прогнозам, к концу 2025 года в России появятся новые международные бренды из Турции, Индии и других стран. Они займут ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, и предложат российским потребителям альтернативные товары и услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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