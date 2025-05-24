Паводок угрожает селу в ХМАО, названы даты критической отметки

На реке Большой Салым в районе села Лемпино (ХМАО) в Нефтеюганском районе достижения отметок опасного явления прогнозируется с 26 по 28 мая. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На водосборе реки Большой Салым при формировании максимума у села Лемпино ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ с 26 по 28 мая с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий», — сообщается на сайте управления. Критическая отметка составляет 710 сантиметров.
Прогноз по паводку усугубился из-за предстоящих осадков. При этом накануне уровень в реке достиг 690 сантиметров.
В Нефтеюганском районе с 22 мая ситуацию с паводком на контроль взяла прокуратура. В частности была проведена проверка готовности органов местного самоуправления и экстренных служб к паводкам в сельских поселениях Салым и Лемпино.
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