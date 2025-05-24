24 мая 2025
23 мая 2025

Паводок угрожает селу в ХМАО, названы даты критической отметки

В ХМАО паводок угрожает затопить село Лемпино
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лемпино в ближайшие дни уровень воды в реке превысит критическую отметку
В Лемпино в ближайшие дни уровень воды в реке превысит критическую отметку Фото:

На реке Большой Салым в районе села Лемпино (ХМАО) в Нефтеюганском районе достижения отметок опасного явления прогнозируется с 26 по 28 мая. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На водосборе реки Большой Салым при формировании максимума у села Лемпино ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ с 26 по 28 мая с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий», — сообщается на сайте управления. Критическая отметка составляет 710 сантиметров.

Прогноз по паводку усугубился из-за предстоящих осадков. При этом накануне уровень в реке достиг 690 сантиметров.

В Нефтеюганском районе с 22 мая ситуацию с паводком на контроль взяла прокуратура. В частности была проведена проверка готовности органов местного самоуправления и экстренных служб к паводкам в сельских поселениях Салым и Лемпино. 

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На реке Большой Салым в районе села Лемпино (ХМАО) в Нефтеюганском районе достижения отметок опасного явления прогнозируется с 26 по 28 мая. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На водосборе реки Большой Салым при формировании максимума у села Лемпино ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ с 26 по 28 мая с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий», — сообщается на сайте управления. Критическая отметка составляет 710 сантиметров. Прогноз по паводку усугубился из-за предстоящих осадков. При этом накануне уровень в реке достиг 690 сантиметров. В Нефтеюганском районе с 22 мая ситуацию с паводком на контроль взяла прокуратура. В частности была проведена проверка готовности органов местного самоуправления и экстренных служб к паводкам в сельских поселениях Салым и Лемпино. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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