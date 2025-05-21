21 мая 2025

Прокуратура ХМАО взяла на контроль ситуацию с паводком

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуацию с паводком в ХМАО контролирует прокуратура
Ситуацию с паводком в ХМАО контролирует прокуратура Фото:

Прокуратура ХМАО проверила готовность органов местного самоуправления и экстренных служб к паводкам в Нефтеюганском районе. Об этом сообщила пресс-служба окружного ведомства.

«Ситуация с прохождением паводковых вод через территорию Нефтеюганского района находится на ежедневном контроле прокуратуры. Нефтеюганский межрайонный прокурор Алексей Горбунов проверил готовность органов местного самоуправления и экстренных служб к паводкам в сельских поселениях Салым и Лемпино», — указано в публикации прокуратуры на официальном сайте.

Сотрудники ведомства провели осмотр территории, встретились с жителями и разъяснили меры поддержки в случае подтопления. Они проверили посты гидрологического наблюдения на реках Большой Салым, Вандрас и Айега, а также провели координационное совещание, на котором определили первоочередные действия для предотвращения ЧС.

Ранее URA.RU писало, что число затопленных дач в ХМАО превысило сотню. Жилые дома остаются в безопасности, перебоев в системах жизнеобеспечения не зафиксировано.

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Прокуратура ХМАО проверила готовность органов местного самоуправления и экстренных служб к паводкам в Нефтеюганском районе. Об этом сообщила пресс-служба окружного ведомства. «Ситуация с прохождением паводковых вод через территорию Нефтеюганского района находится на ежедневном контроле прокуратуры. Нефтеюганский межрайонный прокурор Алексей Горбунов проверил готовность органов местного самоуправления и экстренных служб к паводкам в сельских поселениях Салым и Лемпино», — указано в публикации прокуратуры на официальном сайте. Сотрудники ведомства провели осмотр территории, встретились с жителями и разъяснили меры поддержки в случае подтопления. Они проверили посты гидрологического наблюдения на реках Большой Салым, Вандрас и Айега, а также провели координационное совещание, на котором определили первоочередные действия для предотвращения ЧС. Ранее URA.RU писало, что число затопленных дач в ХМАО превысило сотню. Жилые дома остаются в безопасности, перебоев в системах жизнеобеспечения не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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