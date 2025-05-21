Прокуратура ХМАО взяла на контроль ситуацию с паводком

Прокуратура ХМАО проверила готовность органов местного самоуправления и экстренных служб к паводкам в Нефтеюганском районе. Об этом сообщила пресс-служба окружного ведомства.
«Ситуация с прохождением паводковых вод через территорию Нефтеюганского района находится на ежедневном контроле прокуратуры. Нефтеюганский межрайонный прокурор Алексей Горбунов проверил готовность органов местного самоуправления и экстренных служб к паводкам в сельских поселениях Салым и Лемпино», — указано в публикации прокуратуры на официальном сайте.
Сотрудники ведомства провели осмотр территории, встретились с жителями и разъяснили меры поддержки в случае подтопления. Они проверили посты гидрологического наблюдения на реках Большой Салым, Вандрас и Айега, а также провели координационное совещание, на котором определили первоочередные действия для предотвращения ЧС.
Ранее URA.RU писало, что число затопленных дач в ХМАО превысило сотню. Жилые дома остаются в безопасности, перебоев в системах жизнеобеспечения не зафиксировано.
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