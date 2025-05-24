Над Тульской областью сбили четыре БПЛА Украины

Российские военные уничтожили четыре беспилотника самолетного типа, которые были обнаружены в небе над Тульской областью. Об этом 25 мая сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, ссылаясь на данные Минобороны РФ. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений зафиксировано не было.
«Четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены над Тульской областью», — написал Миляев в своем telegram-канале. Губернатор напомнил, что режим опасности атаки дронов был объявлен в регионе и отметил, что угроза сохраняется.
Минобороны России ранее сообщало, что за минувшие четыре часа над территориями восьми российских регионов было сбито 95 украинских дронов, из них четыре — над Тульской областью. По данным региональных властей, 24 мая утром Тульская область также подверглась атаке беспилотников.
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