Названо количество пенсионеров в России

В России в 2025 году численность женщин-пенсионеров превышает мужскую половину населения в этой категории граждан. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ.
«Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин — 27 324 300», — передает РИА Новости данные из СФР. При этом отмечается, что всего в стране 41 169 800 пенсионеров.
Согласно информации Социального фонда, сейчас в РФ страховую пенсию по старости получают 33 379 424 человека. При том страховые выплаты по инвалидности получают 2 193 963 гражданина, по потери кормильца — 1 456 262 человека, а соцпенсии — 3 466 291 россиян.
С 1 июня в России пройдет двукратное увеличение фиксированной части страховой пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что ежемесячное увеличение выплат составит 8 907 рублей 70 копеек. В случае, если за пенсионером официально оформлен уход, сумма вырастет еще на 1 314 рублей. Также аналогичное удвоение фиксированной выплаты распространяется на инвалидов первой группы, получивших соответствующее заключение в мае, вне зависимости от их возраста, пишет деловое издание «Взгляд».
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