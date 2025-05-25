Названо количество пенсионеров в России

СФР: женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас в РФ 27 324 300 женщин-пенсионеров
Сейчас в РФ 27 324 300 женщин-пенсионеров Фото:

В России в 2025 году численность женщин-пенсионеров превышает мужскую половину населения в этой категории граждан. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ. 

«Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин — 27 324 300», — передает РИА Новости данные из СФР. При этом отмечается, что всего в стране 41 169 800 пенсионеров. 

Согласно информации Социального фонда, сейчас в РФ страховую пенсию по старости получают 33 379 424 человека. При том страховые выплаты по инвалидности получают 2 193 963 гражданина, по потери кормильца — 1 456 262 человека, а соцпенсии — 3 466 291 россиян. 

С 1 июня в России пройдет двукратное увеличение фиксированной части страховой пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что ежемесячное увеличение выплат составит 8 907 рублей 70 копеек. В случае, если за пенсионером официально оформлен уход, сумма вырастет еще на 1 314 рублей. Также аналогичное удвоение фиксированной выплаты распространяется на инвалидов первой группы, получивших соответствующее заключение в мае, вне зависимости от их возраста, пишет деловое издание «Взгляд». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России в 2025 году численность женщин-пенсионеров превышает мужскую половину населения в этой категории граждан. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ.  «Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин — 27 324 300», — передает РИА Новости данные из СФР. При этом отмечается, что всего в стране 41 169 800 пенсионеров.  Согласно информации Социального фонда, сейчас в РФ страховую пенсию по старости получают 33 379 424 человека. При том страховые выплаты по инвалидности получают 2 193 963 гражданина, по потери кормильца — 1 456 262 человека, а соцпенсии — 3 466 291 россиян.  С 1 июня в России пройдет двукратное увеличение фиксированной части страховой пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста в мае 2025 года. Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что ежемесячное увеличение выплат составит 8 907 рублей 70 копеек. В случае, если за пенсионером официально оформлен уход, сумма вырастет еще на 1 314 рублей. Также аналогичное удвоение фиксированной выплаты распространяется на инвалидов первой группы, получивших соответствующее заключение в мае, вне зависимости от их возраста, пишет деловое издание «Взгляд». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...