23 мая 2025

В Госдуме рассказали о повышении пенсий с июня

Депутат Говырин: часть страховой пенсии граждан увеличится вдвое
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсия может увеличиться почти на десять тысяч рублей
Пенсия может увеличиться почти на десять тысяч рублей Фото:

С 1 июня фиксированная часть страховой пенсии граждан России, которым в мае исполнилось 80 лет удвоится. Это приведет к значительному увеличению ежемесячных выплат, сообщает депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«С 1 июня ряд пенсионеров в России начнет получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», — рассказал Говырин РИА Новости.

Депутат добавил, что ежемесячная прибавка составит 8 907 рублей 70 копеек, а если в семье оформлен уход за таким пенсионером, сумма увеличится еще на 1 314 рублей. Для инвалидов первой группы, получивших подтверждающее заключение в мае, также предусматривается удвоенная фиксированная выплата вне зависимости от возраста.

Дополнительные выплаты могут быть увеличены, если у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы — например, несовершеннолетние внуки или дети-инвалиды. В этом случае к пенсии доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих. Говырин подчеркнул, что все выплаты назначаются на постоянной основе и производятся ежемесячно. При этом перерасчет происходит автоматически на основании данных из государственных реестров, и пенсионерам не требуется обращаться в Социальный фонд России для получения увеличенной выплаты.

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С 1 июня фиксированная часть страховой пенсии граждан России, которым в мае исполнилось 80 лет удвоится. Это приведет к значительному увеличению ежемесячных выплат, сообщает депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). «С 1 июня ряд пенсионеров в России начнет получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», — рассказал Говырин РИА Новости. Депутат добавил, что ежемесячная прибавка составит 8 907 рублей 70 копеек, а если в семье оформлен уход за таким пенсионером, сумма увеличится еще на 1 314 рублей. Для инвалидов первой группы, получивших подтверждающее заключение в мае, также предусматривается удвоенная фиксированная выплата вне зависимости от возраста. Дополнительные выплаты могут быть увеличены, если у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы — например, несовершеннолетние внуки или дети-инвалиды. В этом случае к пенсии доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих. Говырин подчеркнул, что все выплаты назначаются на постоянной основе и производятся ежемесячно. При этом перерасчет происходит автоматически на основании данных из государственных реестров, и пенсионерам не требуется обращаться в Социальный фонд России для получения увеличенной выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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