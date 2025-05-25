Роспотребнадзор дал рекомендации для россиян по покупке клубники

При покупке свежей клубники особое внимание следует уделять ее внешнему виду, аромату, текстуре и состоянию черенка. Об этом сообщает Роспотребнадзор, ссылаясь на рекомендации по выбору качественной ягоды, передает агентство РИА Новости.
«При покупке важно обратить внимание на внешний вид. Ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, насыщенного цвета, с зелеными и крепкими листьями. Поверхность ягод должна быть эластичной, гладкой и блестящей, без видимых повреждений. Спелые плоды излучают насыщенный ягодный аромат», — рассказали в пресс-службе ведомства. Специалисты уточнили, что сладость клубники можно определить по черенку. Если между листиками и ягодой есть расстояние, ягода будет сладкой, а при плотном прилегании листиков — кислой.
В ведомстве также добавили, что от покупки мягкой клубники с пятнами и влажной поверхностью лучше отказаться — такие плоды могут оказаться испорченными. Не рекомендуется приобретать и сухие ягоды без характерного аромата и с пожелтевшими листьями, так как это свидетельствует о несвежести продукта.
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