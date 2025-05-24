Проект реконструкции Кафедрального собора в Перми прошел через госэкпертизу

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию пермского Кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря. Проект предусматривает восстановление исторического облика здания.
«Выдано положительное заключение на реконструкцию Кафедрального собора в Перми», — со ссылкой на проектную документацию пишет Business Class. Заказчиком выступила Пермская Епархия. Работы исполнило ООО «Вайт Хилл».
По задумке авторов, реконструкция включают в себя числе прочего — демонтаж поздних объектов, не имеющих исторической ценности, реставрацию живописи, восстановление утраченных элементов декора интерьера. Проектные работы оценили в 24 млн рублей.
URA.RU уже писало, что в принятом в 2023 году проекте бюджета Прикамья появилась новая статья расходов. Пермской епархии ежегодно перечисляют по 205 млн рублей. Из них 85 млн — должны быть потрачены на ремонт Кафедрального собора.
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