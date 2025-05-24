24 мая 2025

Проект реконструкции Кафедрального собора в Перми прошел через госэкпертизу

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Здание является объектом культурного наследия регионального значения
Здание является объектом культурного наследия регионального значения Фото:

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию пермского Кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря. Проект предусматривает восстановление исторического облика здания.

«Выдано положительное заключение на реконструкцию Кафедрального собора в Перми», — со ссылкой на проектную документацию пишет Business Class. Заказчиком выступила Пермская Епархия. Работы исполнило ООО «Вайт Хилл».

По задумке авторов, реконструкция включают в себя числе прочего — демонтаж поздних объектов, не имеющих исторической ценности, реставрацию живописи, восстановление утраченных элементов декора интерьера. Проектные работы оценили в 24 млн рублей.

URA.RU уже писало, что в принятом в 2023 году проекте бюджета Прикамья появилась новая статья расходов. Пермской епархии ежегодно перечисляют по 205 млн рублей. Из них 85 млн — должны быть потрачены на ремонт Кафедрального собора.

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Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию пермского Кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря. Проект предусматривает восстановление исторического облика здания. «Выдано положительное заключение на реконструкцию Кафедрального собора в Перми», — со ссылкой на проектную документацию пишет Business Class. Заказчиком выступила Пермская Епархия. Работы исполнило ООО «Вайт Хилл». По задумке авторов, реконструкция включают в себя числе прочего — демонтаж поздних объектов, не имеющих исторической ценности, реставрацию живописи, восстановление утраченных элементов декора интерьера. Проектные работы оценили в 24 млн рублей. URA.RU уже писало, что в принятом в 2023 году проекте бюджета Прикамья появилась новая статья расходов. Пермской епархии ежегодно перечисляют по 205 млн рублей. Из них 85 млн — должны быть потрачены на ремонт Кафедрального собора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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