Раскрыты детали участия российской хоккейной сборной в Олимпиаде-2026

Олимпийский комитет России (ОКР) не получал официальных уведомлений от Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российской хоккейной сборной на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
«По информации ФХР, у Олимпийского комитета России нет уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии национальной сборной России по хоккею. МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решен позднее», — сообщили в федерации хоккея. Информацию об этом представители ФХР опубликовали в своем telegram-канале.
Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что сборная России не будет допущена до олимпийского турнира 2026 года. По его словам, соответствующее решение уже было направлено в ОКР, передает «Национальная служба новостей». Также информацию о не допуске российской сборной по хоккею распространял латвийский портал Sportacentrs.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.