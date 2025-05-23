Sportacentrs: сборная России по хоккею не допущена к Олимпиаде-2026

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские хоккеисты не поедут на Олимпиаду в 2026 году
Российские хоккеисты не поедут на Олимпиаду в 2026 году Фото:

Сборная России по хоккею не допустили к участию в Олимпийских Играх в 2026 году. Такое решение приняла Международная федерация хоккея на льду (IIHF), сообщил латвийский портал Sportacentrs.

«IIHF не допустила сборную России до участия в олимпийском турнире 2026 года», — передает портал. Отмечается, что вопрос о возможном допуске российской команды к олимпийскому хоккейному турниру будет рассмотрен после получения рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК).

Сейчас в Стокгольме проходит конгресс IIHF, организованный в рамках чемпионата мира по хоккею. В конце февраля 2022 года Совет IIHF принял решение о бессрочном отстранении национальных команд России и Белоруссии от международных соревнований из-за конфликта на Украине. В феврале 2025 года организация продлила санкции против российской сборной до завершения чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

В случае допуска сборная РФ по хоккею должна будет сыграть в группе С, где ее соперниками выступили бы команды из США, Словакии и Латвии. Если же российскую команду не допустят, то заменит сборная Франции. Однако при это ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ранее поддержал позицию главы Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолша относительно участия России в олимпийском турнире, подчеркнув, что это повысило бы уровень соревнований.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сборная России по хоккею не допустили к участию в Олимпийских Играх в 2026 году. Такое решение приняла Международная федерация хоккея на льду (IIHF), сообщил латвийский портал Sportacentrs. «IIHF не допустила сборную России до участия в олимпийском турнире 2026 года», — передает портал. Отмечается, что вопрос о возможном допуске российской команды к олимпийскому хоккейному турниру будет рассмотрен после получения рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК). Сейчас в Стокгольме проходит конгресс IIHF, организованный в рамках чемпионата мира по хоккею. В конце февраля 2022 года Совет IIHF принял решение о бессрочном отстранении национальных команд России и Белоруссии от международных соревнований из-за конфликта на Украине. В феврале 2025 года организация продлила санкции против российской сборной до завершения чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии. В случае допуска сборная РФ по хоккею должна будет сыграть в группе С, где ее соперниками выступили бы команды из США, Словакии и Латвии. Если же российскую команду не допустят, то заменит сборная Франции. Однако при это ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ранее поддержал позицию главы Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолша относительно участия России в олимпийском турнире, подчеркнув, что это повысило бы уровень соревнований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...