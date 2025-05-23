Sportacentrs: сборная России по хоккею не допущена к Олимпиаде-2026

Сборная России по хоккею не допустили к участию в Олимпийских Играх в 2026 году. Такое решение приняла Международная федерация хоккея на льду (IIHF), сообщил латвийский портал Sportacentrs.
«IIHF не допустила сборную России до участия в олимпийском турнире 2026 года», — передает портал. Отмечается, что вопрос о возможном допуске российской команды к олимпийскому хоккейному турниру будет рассмотрен после получения рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК).
Сейчас в Стокгольме проходит конгресс IIHF, организованный в рамках чемпионата мира по хоккею. В конце февраля 2022 года Совет IIHF принял решение о бессрочном отстранении национальных команд России и Белоруссии от международных соревнований из-за конфликта на Украине. В феврале 2025 года организация продлила санкции против российской сборной до завершения чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.
В случае допуска сборная РФ по хоккею должна будет сыграть в группе С, где ее соперниками выступили бы команды из США, Словакии и Латвии. Если же российскую команду не допустят, то заменит сборная Франции. Однако при это ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ранее поддержал позицию главы Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолша относительно участия России в олимпийском турнире, подчеркнув, что это повысило бы уровень соревнований.
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