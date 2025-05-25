25 мая 2025

Некоторым россиянам 1 июня придет повышенная пенсия

Депутат Госдумы Чаплин: с 1 июня будет перерасчет пенсий
© Служба новостей «URA.RU»
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Перерасчет пенсий будет произведен автоматически
Перерасчет пенсий будет произведен автоматически Фото:

С начала июня будет проведен перерасчет пенсионных выплат для граждан старше 80 лет, инвалидов I группы и работающих пенсионеров. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«С 1 июня будет произведен перерасчет пенсий для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, граждан с инвалидностью I группы, а также для работавших пенсионеров», — передает слова депутата RT. Он добавил, что процедура пройдет в автоматическом режиме без необходимости подачи дополнительных заявлений. Чаплин отметил, что данная мера направлена на поддержку граждан, внесших значительный вклад в развитие страны.

Ранее Чаплин пояснил, что величина пенсионных выплат может корректироваться при переезде в регион с иным районным коэффициентом. Данное правило распространяется на все категории пенсионеров, меняющих место постоянного проживания, сообщает 360.ru.

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С начала июня будет проведен перерасчет пенсионных выплат для граждан старше 80 лет, инвалидов I группы и работающих пенсионеров. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. «С 1 июня будет произведен перерасчет пенсий для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, граждан с инвалидностью I группы, а также для работавших пенсионеров», — передает слова депутата RT. Он добавил, что процедура пройдет в автоматическом режиме без необходимости подачи дополнительных заявлений. Чаплин отметил, что данная мера направлена на поддержку граждан, внесших значительный вклад в развитие страны. Ранее Чаплин пояснил, что величина пенсионных выплат может корректироваться при переезде в регион с иным районным коэффициентом. Данное правило распространяется на все категории пенсионеров, меняющих место постоянного проживания, сообщает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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