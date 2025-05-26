Школьники рассказали о «самом страшном» экзамене

Экзамен по русскому языку оказался самым страшным для школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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Русский язык оказался самым непростым экзаменом для современных школьников
Русский язык оказался самым непростым экзаменом для современных школьников Фото:

Русский язык воспринимается большинством учащихся как наиболее трудный предмет среди экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Об этом следует из данных исследования платформы «Умскул».

«Самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ участники опроса считают русский язык — об этом сообщили 27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса», — говорится в результатах исследования. Их публикует «Газета.ru».

На втором месте по сложности сдачи экзамена учащиеся школ отмечают математику. Также в топ непростых предметов входит обществознание. Отмечается, что в среднем выпускники тратят на подготовку к итоговым испытаниям от трех до четырех часов ежедневно. Более 50% школьников отмечают, что в ходе подготовки сталкиваются с сильной усталостью и опустошенностью.

Ранее стало известно, что в Москве успешно стартовала сдача ЕГЭ. Свыше 21 тысячи школьников приняли участие в экзаменационных испытаниях по литературе, истории и химии. Как сообщили в департаменте образования и науки города, проведение экзаменов прошло организованно, без технических сбоев и нарушений порядка, пишет «Царьград». Всего по стране участие в сдаче ЕГЭ примут свыше 600 тысяч одиннадцатиклассников, передает телеканал 360.

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Русский язык воспринимается большинством учащихся как наиболее трудный предмет среди экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Об этом следует из данных исследования платформы «Умскул». «Самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ участники опроса считают русский язык — об этом сообщили 27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса», — говорится в результатах исследования. Их публикует «Газета.ru». На втором месте по сложности сдачи экзамена учащиеся школ отмечают математику. Также в топ непростых предметов входит обществознание. Отмечается, что в среднем выпускники тратят на подготовку к итоговым испытаниям от трех до четырех часов ежедневно. Более 50% школьников отмечают, что в ходе подготовки сталкиваются с сильной усталостью и опустошенностью. Ранее стало известно, что в Москве успешно стартовала сдача ЕГЭ. Свыше 21 тысячи школьников приняли участие в экзаменационных испытаниях по литературе, истории и химии. Как сообщили в департаменте образования и науки города, проведение экзаменов прошло организованно, без технических сбоев и нарушений порядка, пишет «Царьград». Всего по стране участие в сдаче ЕГЭ примут свыше 600 тысяч одиннадцатиклассников, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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