Эксперт рассказала, кем можно пойти работать после 35 лет

Смена профессии после 35 лет становится все более актуальной темой для многих россиян. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения относит людей до 44 лет к молодежи, перемены в профессиональной сфере могут вызывать стресс и неуверенность. Однако существуют востребованные направления, которые можно освоить даже во взрослом возрасте. Об этом рассказала основатель и генеральный директор профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева.
По словам Зуевой, ключевой шаг — определить собственные интересы и тщательно проанализировать рынок труда, передает радио Sputnik. Рекомендуется составить список профессий, изучить вакансии, уровень зарплат и условия работы. Важно также оценить, потребуется ли дополнительное обучение и какие курсы наиболее подходят для получения новых навыков.
Одна из профессий, которую можно быстро освоить после 35 лет — бизнес-ассистент. Российские специалисты востребованы не только на внутреннем, но и на международном рынке. Эта работа предполагает участие в переговорах, командировках, международных конференциях и выставках. Навыки делового общения и организация процессов здесь особенно ценятся.
Вторая по популярности профессия — SMM-специалист. С развитием социальных сетей и онлайн-бизнеса спрос на специалистов по продвижению в интернете только растет. Компании и частные предприниматели заинтересованы в формировании личного бренда, поэтому креативные и ответственные сотрудники всегда востребованы.
Третье направление — продюсер онлайн-курсов и онлайн-школ. С увеличением числа образовательных платформ и дистанционного обучения растет потребность в специалистах, способных организовать запуск и продвижение образовательных продуктов. Не все владельцы онлайн-школ обладают необходимыми навыками, поэтому профессиональные продюсеры пользуются высоким спросом.
Эксперты подчеркивают, что смена профессии после 35 лет часто требует инвестиций в обучение. При выборе курсов важно ориентироваться на качество программ и реальные отзывы выпускников. Иногда новые навыки можно получить за короткий срок, особенно если новая сфера близка к уже имеющемуся опыту.
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