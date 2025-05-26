Эксперт рассказала, кем можно пойти работать после 35 лет

Гендиректор профшколы Зуева: какие профессии можно освоить после 35 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Смена профессии после 35 лет часто требует инвестиций в обучение
Смена профессии после 35 лет часто требует инвестиций в обучение Фото:

Смена профессии после 35 лет становится все более актуальной темой для многих россиян. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения относит людей до 44 лет к молодежи, перемены в профессиональной сфере могут вызывать стресс и неуверенность. Однако существуют востребованные направления, которые можно освоить даже во взрослом возрасте. Об этом рассказала основатель и генеральный директор профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева. 

По словам Зуевой, ключевой шаг — определить собственные интересы и тщательно проанализировать рынок труда, передает радио Sputnik. Рекомендуется составить список профессий, изучить вакансии, уровень зарплат и условия работы. Важно также оценить, потребуется ли дополнительное обучение и какие курсы наиболее подходят для получения новых навыков.

Одна из профессий, которую можно быстро освоить после 35 лет — бизнес-ассистент. Российские специалисты востребованы не только на внутреннем, но и на международном рынке. Эта работа предполагает участие в переговорах, командировках, международных конференциях и выставках. Навыки делового общения и организация процессов здесь особенно ценятся.

Вторая по популярности профессия — SMM-специалист. С развитием социальных сетей и онлайн-бизнеса спрос на специалистов по продвижению в интернете только растет. Компании и частные предприниматели заинтересованы в формировании личного бренда, поэтому креативные и ответственные сотрудники всегда востребованы.

Третье направление — продюсер онлайн-курсов и онлайн-школ. С увеличением числа образовательных платформ и дистанционного обучения растет потребность в специалистах, способных организовать запуск и продвижение образовательных продуктов. Не все владельцы онлайн-школ обладают необходимыми навыками, поэтому профессиональные продюсеры пользуются высоким спросом.

Эксперты подчеркивают, что смена профессии после 35 лет часто требует инвестиций в обучение. При выборе курсов важно ориентироваться на качество программ и реальные отзывы выпускников. Иногда новые навыки можно получить за короткий срок, особенно если новая сфера близка к уже имеющемуся опыту.

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Смена профессии после 35 лет становится все более актуальной темой для многих россиян. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения относит людей до 44 лет к молодежи, перемены в профессиональной сфере могут вызывать стресс и неуверенность. Однако существуют востребованные направления, которые можно освоить даже во взрослом возрасте. Об этом рассказала основатель и генеральный директор профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева.  По словам Зуевой, ключевой шаг — определить собственные интересы и тщательно проанализировать рынок труда, передает радио Sputnik. Рекомендуется составить список профессий, изучить вакансии, уровень зарплат и условия работы. Важно также оценить, потребуется ли дополнительное обучение и какие курсы наиболее подходят для получения новых навыков. Одна из профессий, которую можно быстро освоить после 35 лет — бизнес-ассистент. Российские специалисты востребованы не только на внутреннем, но и на международном рынке. Эта работа предполагает участие в переговорах, командировках, международных конференциях и выставках. Навыки делового общения и организация процессов здесь особенно ценятся. Вторая по популярности профессия — SMM-специалист. С развитием социальных сетей и онлайн-бизнеса спрос на специалистов по продвижению в интернете только растет. Компании и частные предприниматели заинтересованы в формировании личного бренда, поэтому креативные и ответственные сотрудники всегда востребованы. Третье направление — продюсер онлайн-курсов и онлайн-школ. С увеличением числа образовательных платформ и дистанционного обучения растет потребность в специалистах, способных организовать запуск и продвижение образовательных продуктов. Не все владельцы онлайн-школ обладают необходимыми навыками, поэтому профессиональные продюсеры пользуются высоким спросом. Эксперты подчеркивают, что смена профессии после 35 лет часто требует инвестиций в обучение. При выборе курсов важно ориентироваться на качество программ и реальные отзывы выпускников. Иногда новые навыки можно получить за короткий срок, особенно если новая сфера близка к уже имеющемуся опыту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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