Премьер Туск: Польша рассчитывает заработать на восстановлении Украины

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Страна рассчитывает получить прибыль за счет транзита и логистики грузов
Страна рассчитывает получить прибыль за счет транзита и логистики грузов Фото:

Польша рассчитывает заработать на восстановлении Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, посвященной расширению контейнерного терминала в городе Славкув, на юге страны.

«Нет ничего плохого в том, чтобы честно сказать — мы хотим заработать большие деньги на восстановлении Украины», — сказал Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Польша не скрывает своих экономических интересов: страна рассчитывает получить прибыль за счет транзита и логистики грузов, связанных с восстановлением Украины после вооруженного конфликта.

Славкувский контейнерный терминал — один из крупнейших в Европе. В ближайшие годы его ожидает масштабная модернизация: проект будет реализован в пять этапов, а общий объем инвестиций составит около одного миллиарда евро. По словам Дональда Туска, после завершения работ терминал превратится в крупнейший логистический хаб Европы.

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Польша рассчитывает заработать на восстановлении Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, посвященной расширению контейнерного терминала в городе Славкув, на юге страны. «Нет ничего плохого в том, чтобы честно сказать — мы хотим заработать большие деньги на восстановлении Украины», — сказал Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Польша не скрывает своих экономических интересов: страна рассчитывает получить прибыль за счет транзита и логистики грузов, связанных с восстановлением Украины после вооруженного конфликта. Славкувский контейнерный терминал — один из крупнейших в Европе. В ближайшие годы его ожидает масштабная модернизация: проект будет реализован в пять этапов, а общий объем инвестиций составит около одного миллиарда евро. По словам Дональда Туска, после завершения работ терминал превратится в крупнейший логистический хаб Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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