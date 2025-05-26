Премьер Туск: Польша рассчитывает заработать на восстановлении Украины

Польша рассчитывает заработать на восстановлении Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, посвященной расширению контейнерного терминала в городе Славкув, на юге страны.
«Нет ничего плохого в том, чтобы честно сказать — мы хотим заработать большие деньги на восстановлении Украины», — сказал Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Польша не скрывает своих экономических интересов: страна рассчитывает получить прибыль за счет транзита и логистики грузов, связанных с восстановлением Украины после вооруженного конфликта.
Славкувский контейнерный терминал — один из крупнейших в Европе. В ближайшие годы его ожидает масштабная модернизация: проект будет реализован в пять этапов, а общий объем инвестиций составит около одного миллиарда евро. По словам Дональда Туска, после завершения работ терминал превратится в крупнейший логистический хаб Европы.
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