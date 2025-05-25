В МЧС назвали даты, когда паводок в ХМАО достигнет пика

Высшего уровня вода в реках Обь и Иртыш в ХМАО достигнет в первой половине июня. После этих дат паводковая обстановка в округе стабилизируется, сообщил заместитель начальника управления МЧС Евгений Тарабыкин.
«Стабилизацию гидрологической обстановки ожидаем при достижении высшего уровня воды: в реке Обь у Нижневартовска — с 5 июня, в реке Иртыш у Ханты-Мансийска — с 18 июня. Сейчас обстановка развивается в соответствии с прогнозами и находится под постоянным контролем», — пояснил сотрудник МЧС в официальном telegram-канале.
По данным на 26 мая, уровень Оби у Нижневартовска составляет 926 см (+2 см за сутки), уровень Иртыша у Ханты-Мансийска — 856 см (+7 см). В округе подтоплены 232 приусадебных участка, один дачный дом, а также два участка автомобильной дороги. Всего частично затоплены территории 24 садовых товариществ. При этом жилым домам затопление не угрожает.
URA.RU направило запрос в региональное управление МЧС и окружной департамент гражданской защиты с просьбой уточнить план реагирования в случае осложнения паводковой ситуации. На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО паводок угрожает затопить село Лемпино Нефтеюганского района. Достижения отметок опасного явления прогнозируется с 26 по 28 мая.
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