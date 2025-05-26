В Германии отказались от слов Мерца о дальнобойным оружием

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) опроверг сообщения о том, что Берлин изменил свой курс относительно ограничений на дальность украинских ударов немецким оружием по территории России. Об этом он заявил 26 мая на пресс-конференции в Берлине.
«Что касается дальности действия [поставляемого ВСУ оружия], то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство», — подчеркнул Ларс Клингбайль сообщает агентство RND. Однопартиец Клингбайля, депутат Бундестага от фракции СДПГ Ральф Штегнер добавил, что публичные заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии лимитов на дальность ударов немецким оружием по РФ, "не приносят пользы".
Ранее ряд западных стран, включая Великобританию, Францию, США и Германию, объявили о снятии ограничений на дальность действия вооружений, поставляемых Украине, что позволило украинской армии наносить удары по целям на большем расстоянии. Эти решения были приняты на фоне эскалации конфликта и обсуждения возможных мирных переговоров, а также рассматривались как попытка усилить давление на Россию и изменить ход боевых действий.
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