Офицер Иванников раскрыл, зачем Запад снял ограничения на дальность ракет для Украины

Офицер Иванников: снятие ограничений Запада направлено на срыв мирного процесса
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Фридрих Мерц официально объявил о снятии ограничений на дальность действия вооружений
Фридрих Мерц официально объявил о снятии ограничений на дальность действия вооружений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение западных лидеров о снятии ограничений на дальность ракет для Украины стало ответом на эскалацию ситуации на фронте и попытки усилить давление на Россию. Западные решения направлены на срыв возможного мирного процесса, обсуждаемого в Стамбуле. Об этом URA.RU сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.

«Настоящие мирные переговоры в Стамбуле не дают покоя врагам России. [президент Франции Эммануэль] Макрон и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер пошли ва-банк и сняли ограничения на дальность ракет, поставляемых на Украину. Это является серьезным вызовом для российских Вооруженных Сил, которые к нему готовы и сделают все возможное для того, чтобы предотвратить возможные тяжелые последствия», — ответил корреспонденту URA.RU Иванников.

Как отмечает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, европейские лидеры, такие как Эммануэль Макрон и Киир Стармер, рассчитывают, что расширение возможностей украинской армии позволит изменить ход боевых действий. Кроме того, на Западе считают, что только усиление военной поддержки Киева может заставить Россию согласиться на переговоры с более выгодных для Украины позиций. Снятие ограничений по дальности ракет может осложнить перспективы мирных переговоров. Для нынешнего киевского режима продолжение боевых действий — единственный способ сохранить власть и поддерживать существующую социальную структуру.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц официально объявил о снятии ограничений на дальность действия вооружений, поставляемых Украине. Аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США. Теперь поставляемые Киеву ракеты могут поражать цели на значительно большем расстоянии, что существенно меняет баланс сил в конфликте.

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Решение западных лидеров о снятии ограничений на дальность ракет для Украины стало ответом на эскалацию ситуации на фронте и попытки усилить давление на Россию. Западные решения направлены на срыв возможного мирного процесса, обсуждаемого в Стамбуле. Об этом URA.RU сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. «Настоящие мирные переговоры в Стамбуле не дают покоя врагам России. [президент Франции Эммануэль] Макрон и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер пошли ва-банк и сняли ограничения на дальность ракет, поставляемых на Украину. Это является серьезным вызовом для российских Вооруженных Сил, которые к нему готовы и сделают все возможное для того, чтобы предотвратить возможные тяжелые последствия», — ответил корреспонденту URA.RU Иванников. Как отмечает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, европейские лидеры, такие как Эммануэль Макрон и Киир Стармер, рассчитывают, что расширение возможностей украинской армии позволит изменить ход боевых действий. Кроме того, на Западе считают, что только усиление военной поддержки Киева может заставить Россию согласиться на переговоры с более выгодных для Украины позиций. Снятие ограничений по дальности ракет может осложнить перспективы мирных переговоров. Для нынешнего киевского режима продолжение боевых действий — единственный способ сохранить власть и поддерживать существующую социальную структуру. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц официально объявил о снятии ограничений на дальность действия вооружений, поставляемых Украине. Аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США. Теперь поставляемые Киеву ракеты могут поражать цели на значительно большем расстоянии, что существенно меняет баланс сил в конфликте.
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