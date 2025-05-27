Аптеки заработают по-новому: что изменится, насколько повысятся цены на лекарства

В России с 1 июня 2025 года российские аптеки официально станут частью системы здравоохранения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Фармацевтическим работникам предоставят возможность пользоваться льготами и преференциями, которые ранее были доступны только сотрудникам медицинских учреждений. Что изменится для россиян и повысятся ли цены на лекарства — в материале URA.RU.
Что это значит для провизоров и фармацевтов
Льготы и соцгарантии
- Теперь сотрудники аптек смогут получать медицинский стаж, льготные отпуска и другие преференции, как и остальные медработники.
- Повысится престиж профессии — провизоры и фармацевты официально признаны частью системы здравоохранения.
Расширенные обязанности
- Провизоры смогут не только отпускать лекарства, но и консультировать по вопросам здоровья, напоминать о важности вакцинации и диспансеризации.
- В аптеках могут появиться симптомчекеры — специальные опросники, помогающие определить, нужно ли человеку срочно обратиться к врачу.
Что изменится для покупателей
Цены на лекарства останутся под контролем
- Государство гарантирует, что изменение статуса аптек не приведет к росту цен на жизненно необходимые препараты (ЖНВЛП). Об этом отмечала депутат Юлия Дрожжина.
- Регулирование цен на другие препараты сохранится. Также без изменений останется обязательный ассортимент лекарств.
Больше полезной информации
- В аптеках появятся стенды с полезной информацией. Они будут рассказывать о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и важности диспансеризации.
- Провизоры смогут подробнее объяснять, как правильно принимать лекарства. Это позволит избежать ошибок в лечении.
Как «Единая Россия» добилась изменений
Еще больше года назад первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия») направил обращение министру экономического развития Максиму Решетникову. В нем он просил исправить ситуацию, при которой аптеки относились к торговле, а их сотрудники не получали льгот, положенных медработникам.
«Больше года назад я направил министру экономического развития Максиму Решетникову обращение с просьбой исправить ситуацию. И сегодня мы видим результат. <...> Теперь у сотрудников аптек появятся законные права на льготы и преференции, которые дает им их работа — она всегда была частью системы здравоохранения, а не торговли», — передала пресс-служба ЕР на своем сайте слова Башанкаева.
Почему это важно для страны
- 80 тысяч аптек ежедневно обслуживают до миллиона человек. Это огромный ресурс для профилактики болезней.
- Аптеки станут социальными центрами, а не просто точками продаж.
- Провизоры смогут снижать риски самолечения, направляя людей к врачам при опасных симптомах.
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