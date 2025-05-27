Аптеки заработают по-новому: что изменится, насколько повысятся цены на лекарства

Депутат Дрожжина: аптеки в России с 1 июня станут частью системы здравоохранения
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения в статусе аптек вступят в силу 1 июня 2025 года
Изменения в статусе аптек вступят в силу 1 июня 2025 года Фото:

В России с 1 июня 2025 года российские аптеки официально станут частью системы здравоохранения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Фармацевтическим работникам предоставят возможность пользоваться льготами и преференциями, которые ранее были доступны только сотрудникам медицинских учреждений. Что изменится для россиян и повысятся ли цены на лекарства — в материале URA.RU. 

Что это значит для провизоров и фармацевтов

Льготы и соцгарантии

  • Теперь сотрудники аптек смогут получать медицинский стаж, льготные отпуска и другие преференции, как и остальные медработники.
  • Повысится престиж профессии — провизоры и фармацевты официально признаны частью системы здравоохранения.

Расширенные обязанности

  • Провизоры смогут не только отпускать лекарства, но и консультировать по вопросам здоровья, напоминать о важности вакцинации и диспансеризации.
  • В аптеках могут появиться симптомчекеры — специальные опросники, помогающие определить, нужно ли человеку срочно обратиться к врачу.

Что изменится для покупателей

Цены на лекарства останутся под контролем

  • Государство гарантирует, что изменение статуса аптек не приведет к росту цен на жизненно необходимые препараты (ЖНВЛП). Об этом отмечала депутат Юлия Дрожжина. 
  • Регулирование цен на другие препараты сохранится. Также без изменений останется обязательный ассортимент лекарств.

Больше полезной информации

  • В аптеках появятся стенды с полезной информацией. Они будут рассказывать о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и важности диспансеризации.
  • Провизоры смогут подробнее объяснять, как правильно принимать лекарства. Это позволит избежать ошибок в лечении.

Как «Единая Россия» добилась изменений

Изменения стали возможными благодаря усилиям членов ЕР
Изменения стали возможными благодаря усилиям членов ЕР
Фото:

Еще больше года назад первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия») направил обращение министру экономического развития Максиму Решетникову. В нем он просил исправить ситуацию, при которой аптеки относились к торговле, а их сотрудники не получали льгот, положенных медработникам.

«Больше года назад я направил министру экономического развития Максиму Решетникову обращение с просьбой исправить ситуацию. И сегодня мы видим результат. <...> Теперь у сотрудников аптек появятся законные права на льготы и преференции, которые дает им их работа — она всегда была частью системы здравоохранения, а не торговли», — передала пресс-служба ЕР на своем сайте слова Башанкаева. 

Почему это важно для страны

  • 80 тысяч аптек ежедневно обслуживают до миллиона человек. Это огромный ресурс для профилактики болезней.
  • Аптеки станут социальными центрами, а не просто точками продаж.
  • Провизоры смогут снижать риски самолечения, направляя людей к врачам при опасных симптомах.

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В России с 1 июня 2025 года российские аптеки официально станут частью системы здравоохранения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Фармацевтическим работникам предоставят возможность пользоваться льготами и преференциями, которые ранее были доступны только сотрудникам медицинских учреждений. Что изменится для россиян и повысятся ли цены на лекарства — в материале URA.RU.  Что это значит для провизоров и фармацевтов Льготы и соцгарантии Расширенные обязанности Что изменится для покупателей Цены на лекарства останутся под контролем Больше полезной информации Как «Единая Россия» добилась изменений Еще больше года назад первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия») направил обращение министру экономического развития Максиму Решетникову. В нем он просил исправить ситуацию, при которой аптеки относились к торговле, а их сотрудники не получали льгот, положенных медработникам. «Больше года назад я направил министру экономического развития Максиму Решетникову обращение с просьбой исправить ситуацию. И сегодня мы видим результат. <...> Теперь у сотрудников аптек появятся законные права на льготы и преференции, которые дает им их работа — она всегда была частью системы здравоохранения, а не торговли», — передала пресс-служба ЕР на своем сайте слова Башанкаева.  Почему это важно для страны
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