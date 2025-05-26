26 мая 2025

В ХМАО из-за паводка утонул грузовик.Видео

В ХМАО из-за паводка утонул грузовик
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске в районе Палиевских дач из-за паводка утонул грузовик (архивное фото)
В Нижневартовске в районе Палиевских дач из-за паводка утонул грузовик (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске в районе подтопленных дач водитель грузовика съехал с дороги в районе моста и ушел под воду. Видео с происшествием разместили местные паблики.  

«Большегруз решил проехать в сторону Палиевских дач через мост, который имеет ограничение по проезду — 5 тонн. Большегруз сумел пересечь первый мост, а в районе второго полностью ушел под воду», — следует из комментариев очевидцев происшествия. 

Официальной информации от экстренных служб города не поступало. Проводится проверка всех обстоятельств инцидента. В ГАИ НИжневартовска URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже. 

Видео: ЧП Нижневартовск

Ране URA.RU сообщало, что уровень воды в реках ХМАО будет повышаться до 18 июня. После паводковая обстановка в округе стабилизируется.

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В Нижневартовске в районе подтопленных дач водитель грузовика съехал с дороги в районе моста и ушел под воду. Видео с происшествием разместили местные паблики.   «Большегруз решил проехать в сторону Палиевских дач через мост, который имеет ограничение по проезду — 5 тонн. Большегруз сумел пересечь первый мост, а в районе второго полностью ушел под воду», — следует из комментариев очевидцев происшествия.  Официальной информации от экстренных служб города не поступало. Проводится проверка всех обстоятельств инцидента. В ГАИ НИжневартовска URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже.  Видео: ЧП Нижневартовск Ране URA.RU сообщало, что уровень воды в реках ХМАО будет повышаться до 18 июня. После паводковая обстановка в округе стабилизируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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