В ХМАО из-за паводка утонул грузовик.Видео

В Нижневартовске в районе подтопленных дач водитель грузовика съехал с дороги в районе моста и ушел под воду. Видео с происшествием разместили местные паблики.
«Большегруз решил проехать в сторону Палиевских дач через мост, который имеет ограничение по проезду — 5 тонн. Большегруз сумел пересечь первый мост, а в районе второго полностью ушел под воду», — следует из комментариев очевидцев происшествия.
Официальной информации от экстренных служб города не поступало. Проводится проверка всех обстоятельств инцидента. В ГАИ НИжневартовска URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Видео: ЧП Нижневартовск
Ране URA.RU сообщало, что уровень воды в реках ХМАО будет повышаться до 18 июня. После паводковая обстановка в округе стабилизируется.
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