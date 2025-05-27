Стабильность против удаленки: молодежь заставили вернуться в офисы

Эксперт Долякова: работодатели стали отказываться от удаленного графика
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели стали больше фокусироваться на работе в офисе, а не на удаленке
Работодатели стали больше фокусироваться на работе в офисе, а не на удаленке Фото:

Российские работодатели все чаще отказываются от удаленного формата работы, предпочитая видеть сотрудников в офисе. Это вынуждает молодых специалистов подстраиваться под требования рынка, выбирая стабильность взамен гибкого графика. Об этом заявила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

«Молодежь с высшим образованием стала искать более стабильную работу, ведь работодатель уже не готов брать сотрудников на удаленный формат. Молодым соискателям приходится подстраиваться под требования работодателя, а требования работодателя — это офис», — подчеркнула Долякова в интервью радио Sputnik. Она отметила, что ситуация на рабочем рынке возвращается к доковидным временам, когда удаленный формат не был так популярен и востребован. 

Эксперты отмечают, что региональные власти также заинтересованы в удержании молодых специалистов, развивая туристические кластеры и создавая возможности для работы и заработка на местах. Это способствует тому, что выпускники вузов все чаще остаются в своих родных регионах, видя перспективы в их развитии. 

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Российские работодатели все чаще отказываются от удаленного формата работы, предпочитая видеть сотрудников в офисе. Это вынуждает молодых специалистов подстраиваться под требования рынка, выбирая стабильность взамен гибкого графика. Об этом заявила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова. «Молодежь с высшим образованием стала искать более стабильную работу, ведь работодатель уже не готов брать сотрудников на удаленный формат. Молодым соискателям приходится подстраиваться под требования работодателя, а требования работодателя — это офис», — подчеркнула Долякова в интервью радио Sputnik. Она отметила, что ситуация на рабочем рынке возвращается к доковидным временам, когда удаленный формат не был так популярен и востребован.  Эксперты отмечают, что региональные власти также заинтересованы в удержании молодых специалистов, развивая туристические кластеры и создавая возможности для работы и заработка на местах. Это способствует тому, что выпускники вузов все чаще остаются в своих родных регионах, видя перспективы в их развитии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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