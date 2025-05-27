Стабильность против удаленки: молодежь заставили вернуться в офисы

Российские работодатели все чаще отказываются от удаленного формата работы, предпочитая видеть сотрудников в офисе. Это вынуждает молодых специалистов подстраиваться под требования рынка, выбирая стабильность взамен гибкого графика. Об этом заявила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.
«Молодежь с высшим образованием стала искать более стабильную работу, ведь работодатель уже не готов брать сотрудников на удаленный формат. Молодым соискателям приходится подстраиваться под требования работодателя, а требования работодателя — это офис», — подчеркнула Долякова в интервью радио Sputnik. Она отметила, что ситуация на рабочем рынке возвращается к доковидным временам, когда удаленный формат не был так популярен и востребован.
Эксперты отмечают, что региональные власти также заинтересованы в удержании молодых специалистов, развивая туристические кластеры и создавая возможности для работы и заработка на местах. Это способствует тому, что выпускники вузов все чаще остаются в своих родных регионах, видя перспективы в их развитии.
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