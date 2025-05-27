Россия призвала США отказаться от проекта «Золотой купол»

Проект системы противоракетной обороны США «Золотой купол» создает угрозу стратегической стабильности и может привести к новой гонке вооружений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это авантюрный подход, он представляет собой прямой подрыв основ стратегической стабильности», — подчеркнула Мария Захарова в ходе брифинга, ее слова приводит ТАСС. Она также отметила, что в рамках реализации проекта планируется развитие средств достартового поражения ракетных вооружений и сопутствующей инфраструктуры. По ее словам, эти действия являются материальным выражением опасной доктринальной установки США на нанесение так называемых превентивных, а по сути первых обезоруживающих ударов.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении запустить систему «Золотой купол» к 2029 году. Американский лидер заявил, что проект станет историческим событием и позволит завершить программу «Звездных войн», начатую президентом Рональдом Рейганом. По словам Трампа, новая технология практически достигла совершенства. Эксперты отмечают, что «Золотой купол» отличается по принципу действия и масштабу от израильской системы «Железный купол», а его стоимость оценивается в десятки миллиардов долларов. Реализация проекта уже вызвала обеспокоенность среди ядерных держав, которые опасаются нарушения существующего баланса сил.
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