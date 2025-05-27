В Пермском крае на выборах губернатора решили возродить главный проект президентской кампании

Члены избиркомов придут домой к пермякам накануне губернаторских выборов
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирателям расскажут о способах голосования
Избирателям расскажут о способах голосования Фото:

На выборах губернатора Пермского края будет возрожден проект «ИнформУИК», который применялся в ходе президентской кампании-2024. Об этом сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин в ходе семинара с политическими партиями 27 мая.

«Проект „ИнформУИК“ будет чуть в меньшем формате, чем в ходе президентской кампании. Хочу поблагодарить администрацию губернатора, что нам такую возможность предоставили», — отметил Игорь Вагин.

«ИнформУИК» — это проект ЦИК РФ. Он предполагает подомовой обход избирателей: к каждому должны прийти члены комиссий и дать всю информацию о выборах и о возможностях для волеизъявления.

По словам Вагина, Пермский край в 2024 году вошел в топ-10 лучших регионов по реализации этого проекта. Члены комиссий обошли 1,7 млн избирателей и зашли в 92% домовладений. «Личное общение очень позитивно было воспринято. Люди соскучились по нему, говорили за жизнь. И это хорошо, когда представители власти имеют возможность пообщаться. И плюс это информирование», — отметил Вагин.

Выборы губернатора пройдут в сентябре 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что на спецсеминаре партиям рассказали о том, как пройти муниципальный фильтр.

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На выборах губернатора Пермского края будет возрожден проект «ИнформУИК», который применялся в ходе президентской кампании-2024. Об этом сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин в ходе семинара с политическими партиями 27 мая. «Проект „ИнформУИК“ будет чуть в меньшем формате, чем в ходе президентской кампании. Хочу поблагодарить администрацию губернатора, что нам такую возможность предоставили», — отметил Игорь Вагин. «ИнформУИК» — это проект ЦИК РФ. Он предполагает подомовой обход избирателей: к каждому должны прийти члены комиссий и дать всю информацию о выборах и о возможностях для волеизъявления. По словам Вагина, Пермский край в 2024 году вошел в топ-10 лучших регионов по реализации этого проекта. Члены комиссий обошли 1,7 млн избирателей и зашли в 92% домовладений. «Личное общение очень позитивно было воспринято. Люди соскучились по нему, говорили за жизнь. И это хорошо, когда представители власти имеют возможность пообщаться. И плюс это информирование», — отметил Вагин. Выборы губернатора пройдут в сентябре 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что на спецсеминаре партиям рассказали о том, как пройти муниципальный фильтр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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