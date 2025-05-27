Избирком объяснил пермским партиям, как пройти главное испытание на выборах губернатора

Избирательная комиссия Пермского края накануне старта губернаторских выборов провела семинар для партий, где рассказала о том, какие документы надо предоставить, а также раскрыла тонкости прохождения так называемого муниципального фильтра. Это главное испытание на выборах. Председатель крайизбиркома Игорь Вагин заявил, что главная цель кампании — обеспечение прозрачности и легитимности без каких-либо шоу.
«Мы ратуем за то, чтобы избирательная кампания прошла спокойно и стабильно. Сейчас не время для политических шоу, для отстаивания узко направленных интересов», — призвал он руководителей реготделений партий, передает корреспондент URA.RU. Вагин отметил, что выборы-2025 станут «проверкой на корректность наших отношений в преддверие сложной избирательной кампании 2026 года».
Секретарь крайизбиркома Татьяна Любарская подробно объяснила, какие документы нужно предоставить, как комиссия будет их проверять, а также отдельно остановилась на прохождении муниципального фильтра. Она отметила, что по закону кандидаты должны предоставить подписи 6% местных депутатов. Их в крае сейчас 798. Значит, необходимо минимум 48 подписей и максимум 50. Причем собраны они должны быть в ? от общего числа муниципалитетов в Прикамье (то есть в 33 из 43). Подписи должны быть заверены у нотариуса (одна подпись стоит 200 рублей). Если кандидаты предоставят подписи одного и того же депутата, то в зачет она пойдет тому, кто взял ее первым.
Руководители реготделений партий назвали мероприятие крайне полезным. Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова отметила, что услышала здесь очень много тонкостей и нюансов, а также нововведений. Например, тот факт, что «не нужно депутатам муниципальных органов предоставлять документ, подтверждающий свои полномочия»: это всегда было проблематично с учетом отпусков и работы представительных органов. » Это как раз техника исполнения нормы закона, с чем все время были какие-то проблемы», — отметила она.
С ней согласен координатор реготделения ЛДПР Олег Постников. «В преддверии выборов губернатора Пермского края все партии находятся в равных условиях. И от самих партий ,и их потенциальных кандидатов зависит, как они этими возможностями воспользуются. Еще раз убедился — избирательная комиссия Пермского края открыта перед всеми, а подобная встреча, показывает, что руководство крайизбиркома всегда на связи и готово оказать консультационную помощь», — отметил он.
На выборах губернатора будут работать наблюдатели общественной палаты, добавила ее председатель Лилия Ширяева. Она пригласила партии подписать накануне старта выборов соглашение о соблюдении законодательства и недопущении нарушений. А анализом и оценкой работы комиссий на местах будет заниматься омбудсмен Игорь Сапко. Он, со свой стороны, похвалил комиссию увеличение до 50% количества подписей, которые кандидаты-самовыдвиженцы смогут сдать через «Госуслуги». Это удобно и кандидатам, и избирателям.
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