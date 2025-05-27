В Пермском крае перевернулась перегруженная фура. Фото, видео

ДТП в Прикамье произошло на мосту через реку Вильва
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина не выдержала перегрузки
Машина не выдержала перегрузки Фото:

На крутом спуске с горы в сторону Чусового у фуры, перевозившей тяжелый груз, задымились тормоза. Опрокинулось также ее содержимое, сообщают очевидцы.

«На крутом спуске с горы на трассе в Прикамье у фуры задымились тормоза. В результате автомобиль чуть не ушел под мост через Вильву, который ремонтируют. По счастливой случайности никто из рабочих не пострадал», — сообщают читатели URA.RU.

В результате ДТП участок трассы оказался завален мешками с белым веществом. По данным журналиста URA.RU, — это химическая продукция или удобрения.

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На крутом спуске с горы в сторону Чусового у фуры, перевозившей тяжелый груз, задымились тормоза. Опрокинулось также ее содержимое, сообщают очевидцы. «На крутом спуске с горы на трассе в Прикамье у фуры задымились тормоза. В результате автомобиль чуть не ушел под мост через Вильву, который ремонтируют. По счастливой случайности никто из рабочих не пострадал», — сообщают читатели URA.RU. В результате ДТП участок трассы оказался завален мешками с белым веществом. По данным журналиста URA.RU, — это химическая продукция или удобрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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