Машина не выдержала перегрузки
На крутом спуске с горы в сторону Чусового у фуры, перевозившей тяжелый груз, задымились тормоза. Опрокинулось также ее содержимое, сообщают очевидцы.
«На крутом спуске с горы на трассе в Прикамье у фуры задымились тормоза. В результате автомобиль чуть не ушел под мост через Вильву, который ремонтируют. По счастливой случайности никто из рабочих не пострадал», — сообщают читатели URA.RU.
В результате ДТП участок трассы оказался завален мешками с белым веществом. По данным журналиста URA.RU, — это химическая продукция или удобрения.
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