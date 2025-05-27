Мирошник назвал число погибших мирных россиян за время СВО

Более 6,8 тысячи мирных жителей России, в том числе 223 ребенка, погибли с февраля 2022 года в результате обстрелов украинских военных. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«С февраля 2022 года от рук украинских боевиков погибли 6831 мирный житель из российских регионов, включая 223 ребенка", — сообщил Мирошник во время выступления на ХIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Его слова передает РИА Новости. Дипломат также добавил, что от рук украинских солдат пострадали более 16 тысяч гражданских.
Всего с начала СВО Киев запустил по России почти 270 тысяч ракетных боеприпасов, продолжил Мирошник. Гражданская инфраструктура российских регионов также пострадала из-за регулярных атак с использованием различных видов вооружений, включая реактивные системы залпового огня, ракеты и беспилотники.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что с начала специальной военной операции атакам со стороны ВСУ подверглись 43 региона России, включая Москву, Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край. По его данным, было зафиксировано почти восемь тысяч фактов обстрелов, в результате которых погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
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