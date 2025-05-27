27 мая 2025

В Киеве пожаловались, что Patriot сложно бороться с «Искандер»

Игнат: системе ПВО Patriot сложно отражать ракеты «Искандер»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ВСУ признают трудности с работой с западной техникой
В ВСУ признают трудности с работой с западной техникой Фото:

Система противовоздушной обороны Patriot сталкивается с трудностями при перехвате российских баллистических ракет комплекса «Искандер». Об этом 27 мая сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

«Уже длительное время фиксируются „Искандеры“, российские баллистические ракеты, которые летают по иной траектории <…>, маневрируя и усложняя работу систем Patriot. Как известно, он в автоматическом режиме сбивает баллистику <…>, поэтому нужно высчитать точку встречи противоракеты с баллистической ракетой. Эти колебания при заходе на цель баллистической ракеты вызывают трудности у системы», — пояснил Игнат. По его словам, специфическая траектория и маневры «Искандеров» мешают эффективной работе западных комплексов ПВО.

Ранее Игнат в интервью газете Le Monde отмечал, что Украина испытывает нехватку ракет для систем противовоздушной обороны, в том числе и для Patriot. Вокруг Киева сосредоточено несколько дивизионов этих комплексов, однако они не обеспечивают стопроцентной защиты. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», перегрузки при маневрах баллистических ракет «Искандер» значительно превышают возможности большинства натовских зенитных ракет, что затрудняет их перехват существующими средствами ПВО.

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Система противовоздушной обороны Patriot сталкивается с трудностями при перехвате российских баллистических ракет комплекса «Искандер». Об этом 27 мая сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». «Уже длительное время фиксируются „Искандеры“, российские баллистические ракеты, которые летают по иной траектории <…>, маневрируя и усложняя работу систем Patriot. Как известно, он в автоматическом режиме сбивает баллистику <…>, поэтому нужно высчитать точку встречи противоракеты с баллистической ракетой. Эти колебания при заходе на цель баллистической ракеты вызывают трудности у системы», — пояснил Игнат. По его словам, специфическая траектория и маневры «Искандеров» мешают эффективной работе западных комплексов ПВО. Ранее Игнат в интервью газете Le Monde отмечал, что Украина испытывает нехватку ракет для систем противовоздушной обороны, в том числе и для Patriot. Вокруг Киева сосредоточено несколько дивизионов этих комплексов, однако они не обеспечивают стопроцентной защиты. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», перегрузки при маневрах баллистических ракет «Искандер» значительно превышают возможности большинства натовских зенитных ракет, что затрудняет их перехват существующими средствами ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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